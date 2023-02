Legault: sa force d’hier est devenue sa faiblesse d’aujourd’hui

François Legault vient d’écrire à Justin Trudeau.

Il veut qu’Ottawa redirige les demandeurs d’asile qui arrivent par le chemin Roxham vers d’autres provinces, que le gouvernement fédéral assume sa part de la facture, et que Trudeau aborde franchement la question avec les États-Unis.

Trudeau répondra que tout cela est très compliqué, qu’il ne peut forcer la main des États-Unis, que le Québec doit faire mieux, et que son propre gouvernement, comme toujours, « travaille fort ».

Paralysie

On comprend François Legault de durcir le ton, considérant l’exaspération croissante des Québécois.

Le Québec, parce qu’il ne contrôle pas ses frontières, est totalement impuissant.

Impuissant, mais aussi floué puisqu’il doit ramasser une facture à laquelle il n’a pas consenti.

Revenons maintenant en arrière.

La CAQ fut fondée en 2011 et avala l’ADQ en 2012. Six ans plus tard, elle prenait le pouvoir.

Elle est arrivée au bon moment avec le bon discours.

Nombre de Québécois en avaient assez d’une alternance PQ-PLQ devenue stérile.

Le PQ était porteur d’un projet qu’il ne pouvait concrétiser, et le PLQ était devenu inconditionnellement canadian, en plus d’être usé jusqu’à la corde.

Beaucoup attendaient « autre chose », sans trop savoir ce que cette « autre chose » pouvait signifier concrètement.

En se présentant comme une coalition, la CAQ ratissait large, attirant des péquistes et des libéraux qui espéraient un déblocage, un nouveau départ, une nouvelle énergie.

L’idée d’une coalition renouait aussi avec la mythique troisième voie, qui a toujours été l’option théorique favorite d’une majorité de Québécois : un Québec plus autonome, plus fort, qui assumerait sa différence, mais qui n’irait pas jusqu’à quitter le Canada.

De la science-fiction dans le Canada d’aujourd’hui.

Pour la CAQ, l’atout d’hier est cependant devenu le problème d’aujourd’hui.

C’est le fait d’être une coalition qui est maintenant son talon d’Achille.

Ce qui la rendait séduisante jadis la condamne à présent à l’immobilisme.

S’il fallait confronter Ottawa pour vrai, les fédéralistes et les souverainistes au sein de la CAQ s’affronteraient, et la coalition risquerait fort d’éclater.

Pourquoi pas ? demanderont certains. Mais il faudrait une audace, une grandeur, un sens de l’Histoire qu’on ne sent guère.

On reste donc tranquille, élevant la voix occasionnellement pour gérer la frustration populaire.

Les fédéralistes au sein de la CAQ gagnent par défaut.

Départ

François Legault évoque maintenant une commission d’enquête pour documenter le fait que l’argent est à Ottawa, mais que les besoins sont dans les provinces.

Ce serait un remake de la commission Séguin, dont le rapport date de 2002. Ses conclusions étaient claires... et ne changèrent rien.

Pendant la campagne électorale, François Legault parlait d’un référendum pour rapatrier des pouvoirs en immigration. Plus un mot depuis.

Mais ces exercices n’ont de sens que si vous êtes prêt à claquer la porte si vous n’obtenez pas satisfaction.

Le plus vraisemblable est que M. Legault quittera la vie politique dans peu de temps.

Notre problème restera entier et ira en s’aggravant.