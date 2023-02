Les États-Unis envahis par des «super cochons» intelligents

Les cochons sont connus pour être des animaux très intelligents, mais les États-Unis sont maintenant envahis par une variété de «super cochons» qui sont encore plus intelligents et ceux-ci font des ravages.

Les «super cochons» sont issus d'éleveurs qui ont croisé des porcs domestiques et des sangliers dans les années 1980, qui ont ensuite échappé à la captivité. Ils sont responsables de toute une série de dommages à l'environnement, car ils mangent les récoltes, détruisent les arbres, polluent l'eau et peuvent même tuer des cerfs.

Le Guardian rapporte également que les porcs ont le potentiel d'incuber un nouveau virus de la grippe qui pourrait être transmis à l'homme, ce qui, comme nous le savons depuis la pandémie de la COVID-19, peut avoir des conséquences catastrophiques.

Les porcs terrorisent déjà certaines régions du Canada, principalement en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan, où leur population a augmenté rapidement au cours des huit dernières années.

Les bêtes sont beaucoup plus grosses que les porcs domestiques et peuvent peser plus de 300 kg. Ils sont capables de survivre à des températures froides en s'enfouissant jusqu'à deux mètres sous la neige pour rester au chaud et sont de plus en plus considérés comme une menace pour l'environnement dans le nord des États-Unis.

On estime que la population américaine d'environ 6 millions de cochons sauvages cause 1,5 milliard de dollars de dégâts par année.