Leylah Fernandez ne fait pas le poids face à la numéro 1

Leylah Fernandez a mordu la poussière contre la première joueuse au classement mondial du tennis féminin, Iga Swiatek, dans un affrontement de deuxième tour au tournoi de Dubaï, mardi.

• À lire aussi: Des nouvelles d'Eugenie Bouchard

La Québécoise a baissé pavillon en deux manches identiques de 6-1. La Polonaise n’a eu besoin que de 73 minutes pour mettre fin à la compétition de la détentrice du 37e rang sur l’échiquier mondial.

Fernandez n’a remporté qu’un seul des jeux où elle était en possession des balles et a donc concédé six bris. La représentante de l’unifolié a été constamment agressée quand elle amorçait les échanges et n’a remporté que 35% d’entre eux. Elle n’a mis en jeu que 50% de ses premières tentatives.

La Montréalaise de 20 ans a réussi un seul bris lors des trois petites occasions qu’elle s’était données.

Il s’agissait de la deuxième fois que Fernandez se mesurait à Swiatek sur le circuit de la WTA. Elle avait précédemment été dominée 6-1 et 6-2 le 5 janvier 2022 au tournoi d’Adélaïde, en Australie.

Pour son duel de troisième ronde à Dubaï, Swiatek a rendez-vous avec la Russe Liudmila Samsonova.