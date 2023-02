Ligne bleue: des femmes et des autochtones honorés avec les nouvelles stations

Trois des cinq nouvelles stations de la ligne bleue pourraient être nommées en l’honneur de femmes et de références autochtones dans les prochains mois puisqu’elles ne conserveront pas les noms de Pie-IX, Viau et Langelier, déjà utilisés sur la ligne verte.

Les trois stations supplémentaires, qui devraient voir le jour en 2029, portent actuellement le nom de l’angle des boulevards où elles seront situées.

Un comité de toponymie se penche sur le dossier depuis janvier 2021 et devrait arriver à une conclusion en 2023, selon Philippe Déry, porte-parole de la Société de transport de Montréal (STM).

Lors du conseil municipal de lundi, un citoyen a soulevé sa préoccupation de voir des stations avec la même toponymie sur deux lignes différentes.

Il s’agit cependant de «noms de travail» que la STM utilise en attendant de confirmer la nouvelle dénomination, a expliqué M. Déry.

«Il n’y aura aucun doublon dans la toponymie du métro de Montréal, à des fins de clarté de l’information et de compréhension», a-t-il affirmé. «Nous ne renommerons pas des stations existantes.»

La société de transport montréalaise compte inclure des noms de femmes ou refléter les réalités multiculturelles et autochtones, a souligné le président de son conseil d’administration, Éric Alan Caldwell.