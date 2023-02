LNH: les Blues dans le derby Timo Meier?

Après avoir échangé Ryan O’Reilly et Vladimir Tarasenko, les Blues de St. Louis voudraient revenir du côté des acheteurs et mettre la main sur l’attaquant des Sharks de San Jose Timo Meier.

C’est ce qu’a avancé l’expert hockey du dailyfaceoff.com Frank Seravalli, mardi.

Meier est considéré comme l’une des cibles de choix en vue de la date limite des transactions du 3 mars prochain.

Seravalli croit que le directeur général Doug Armstrong pourrait utiliser l’un des choix de première ronde qu’il a obtenus dans les transactions impliquant O’Reilly (Maple Leafs de Toronto) et Tarasenko (Rangers de New York) pour mettre la main sur Meier.

Le DG des Blues a un historique en ce sens. En 2017, il a acquis une sélection de premier tour en retour de l’arrière Kevin Shattenkirk. Il s'est servi de ce choix pour mettre la main sur l’attaquant Brayden Schenn. Armstrong a agi de manière similaire pour acquérir O’Reilly des Sabres de Buffalo en 2018, grâce au choix obtenu pour avoir envoyé Paul Stastny aux Jets de Winnipeg.

Pour revenir à Meier, le hockeyeur de 26 ans connaît la meilleure campagne de sa carrière. Il a amassé 31 buts et 21 mentions d’aide pour 52 points en 57 parties jusqu’à maintenant en 2022-2023. Le Suisse pourrait devenir joueur autonome avec compensation en juillet. L’équipe qui obtiendra ses services doit cependant être prête à considérer lui soumettre une offre qualificative de 10 millions $.