Marchand réclame près de 500 M$ dans le prochain budget provincial

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a une liste d’épicerie bien garnie en vue du prochain budget provincial. Ses demandes au gouvernement Legault s’élèvent à 496 M$.

M. Marchand a rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, lundi, dans le cadre des consultations prébudgétaires, pour lui communiquer l’ensemble de ses demandes.

En conférence de presse, à l’hôtel de ville mardi, le maire de Québec a précisé que le contenu de sa liste « s’ajoute aux demandes faites » au préalable, notamment lors des précédentes élections.

Il réclame notamment 200 M$ pour la « pérennité des infrastructures municipales » et 125 M$ pour la création de quartiers abordables et durables ainsi que le rachat et la rénovation d’immeubles pour des logements abordables.

Le maire demande aussi une enveloppe additionnelle de 15 M$ pour lutter contre l’itinérance, 77 M$ pour la lutte contre la violence armée et les enjeux en santé mentale et 25 M$ pour la régionalisation de l’immigration et la main-d’œuvre.

En matière de financement du transport collectif, ses demandes n’ont pas été chiffrées. Le gouvernement du Québec travaille à identifier de nouvelles sources de financement pour l’ensemble des sociétés de transport.

