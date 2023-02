Pour sa première de dimanche à TVA: «Sortez-moi d’ici!» domine les cotes d’écoute

La nouvelle téléréalité «Sortez-moi d’ici!» de TVA s’est hissée en tête des cotes d’écoute, dimanche soir, en attirant 1 623 900 téléspectateurs.

Il y a même eu une pointe à 2 027 000 personnes à la toute fin de l’émission, à 19 h 28.

Présentée juste après, la première ronde des duels à «La Voix» a retenu 1 497 400 curieux, selon les chiffres préliminaires de Numeris, la firme qui compile les données d'auditoire.

Toujours à TVA, «La vraie nature» a réuni 822 400 personnes et le «TVA Nouvelles» a rejoint 374 800 mordus d’actualité.

«Tout le monde en parle» et «Le Téléjournal» du côté d’ICI Télé ont respectivement obtenu une cote d’écoute de 804 400 et de 294 300 téléspectateurs.

Enfin, Noovo a rassemblé 691 000 adeptes de «Big Brother Célébrités» à son antenne.