La vente du prestigieux club anglais est enclenchée: quel sort attend Manchester United?

Le feuilleton le plus intéressant dans le monde du foot en ce moment n’est pas celui impliquant l’avenir de Lionel Messi, c’est plutôt celui concernant la vente potentielle de Manchester United.

Depuis quelques semaines, les médias britanniques font leurs choux gras de cette nouvelle et c’est encore plus vrai depuis que l’heure limite pour déposer des offres à la famille Glazer, actuelle propriétaire, est tombée vendredi dernier.

La famille américaine a obtenu des offres du Sheikh qatari Jassim Bin Hammad Al Thani qui est issue de la famille royale, de même que le Britannique Sir Jim Ratcliffe et de son groupe INEOS.

On a toutefois appris, samedi, que le fonds américain Elliott Management avait aussi déposé une offre de financement.

Beaucoup d’argent

Selon les données qui ont filtré, la famille Glazer voudrait obtenir 5,1 milliards de livres sterling (8,3 G$ CA) pour se départir du prestigieux club.

Le Financial Times évalue la valeur du club à 2,9 milliards de livres (4,7 G$ CA).

Il s’agit d’une différence très significative, mais il y a plus à tout ça parce que le club est lourdement endetté. Selon le Telegraph, la dette de « Man » a atteint 514,9 millions de livres (841 M$ CA) en 2022, une hausse de 23 % par rapport au montant de 419,5 millions (685 M$ CA) lors de l’exercice financier de 2021.

C’est là que la proposition du Sheikh Jassim devient intéressante puisqu’elle offre d’effacer complètement la dette du club afin de lui redonner son lustre d’antan.

Investir

L’offre du Sheikh Jassim est pour l’entièreté du club, mais est-ce que la famille Glazer veut vendre définitivement ou se cherche-t-elle plutôt un partenaire financier?

Le Sheikh, qui gère une des plus grosses banques du Qatar, a été éduqué en Angleterre et est un fan fini de Manchester United. Il voit grand pour son club de cœur.

«La Fondation Nine Two va effacer la dette et va ensuite investir dans les équipes, le centre d’entraînement, le stade, les infrastructures l’expérience partisane et dans les communautés qui sont soutenues par le club», peut-on lire dans un communiqué retranscrit par le Telegraph.

«Notre vision est que le Manchester United Football Club soit reconnu pour l’excellence footballistique et qu’il soit perçu comme l’un des plus grands clubs de foot au monde», ajoute le communiqué.

Vente ou investissement?

Il reste un détail inconnu qui fera toute la différence dans cette affaire. La famille Glazer veut-elle vendre à tout prix ou souhaite-t-elle obtenir de l’argent frais ? Personne n’est en mesure de répondre à cette question.

L’offre qatarie est pour un rachat pur et simple et ça semble être aussi le cas de celle déposée par Sir Jim Ratcliffe. Les observateurs s’entendent toutefois pour dire que ce dernier ne sera pas en mesure de rivaliser avec les poches très profondes du Sheikh Jassim.

Quant à l’offre d’Elliott Management, elle est différente parce qu’elle propose plutôt d’organiser un montage financier pour un rachat par un tiers. Le groupe américain veut se poser comme entremetteur en fin de compte.

Et on s’attend à ce que tout tombe en place quand?

Dans un monde idéal, d’ici la fin de la saison pour que la nouvelle administration soit en place quand la fenêtre de transfert s’ouvrira.

Analyste de foot pour le Sky Sports, Kaveh Solhekol estime que s’il n’y a que deux offres sur la table, les choses pourraient se régler plutôt rapidement.

Coup d’œil chez la famille Glazer

Manchester United appartient à la famille Glazer, des Américains. C’est le défunt Malcom Glazer qui a d’abord pris possession de l’équipe après avoir été propriétaire des Buccaneers de Tampa Bay dans la NFL.

Originaire de Rochester dans l’état de New York, il a fait fortune dans l’immobilier, a détenu une banque et a créé la First Allied Corporation qui a investi dans une variété d’entreprises comme Harley-Davidson et les jouets Tonka.

C’est en septembre 2003 qu’il acquiert ses premières parts de Manchester United, une entreprise alors cotée à la Bourse de Londres. À la fin de 2003, il détient 15 % des parts du club et double sa participation en octobre 2004.

En mai 2005, il achète 28,7 % de parts de deux autres propriétaires et se retrouve avec 57 % des actions.

Quelques jours plus tard, sa propriété passe à 75 % des parts en l’espace d’un mois, il détient 98 % du club pour ensuite racheter les 2 % restants. En tout, il aura dépensé 790 millions de livres sterling (1,3 G$ CA) pour devenir l’unique propriétaire du club.

Dans un effort de refinancement, les Glazer ont vendu des parts à la Bourse de New York. Depuis le décès de Malcom Glazer, en 2014, les parts de la famille (90 %) ont été réparties équitablement entre ses six enfants.

Endettement

L’essentiel du capital utilisé pour cet achat provenait de prêts, ce qui impliquait des intérêts annuels de 60 millions de livres (98,3 M$ CA).

Le niveau d’endettement a semé le doute chez les partisans qui étaient réticents à l’arrivée de la famille Glazer. Certains d’entre eux ont créé le F.C. United of Manchester, un club qui a évolué en sixième division de 2015 à 2019.

Le Manchester United Suppporter’s Trust travaille depuis 2010 à trouver une façon de redonner la propriété du club aux partisans.

Le 29 juin 2005, environ 300 fans ont manifesté à Old Trafford, le stade du club, et une centaine de policiers ont dû intervenir. Les partisans clamaient que les Glazer étaient les ennemis de Manchester United. La campagne « Love United Hate Glazer » a duré plusieurs années, tandis que le nombre d’adhérents du Manchester United Supporter’s Trust a gonflé jusqu’à 125 000 membres en 2010.

D’autres manifestations

La relation est donc houleuse entre les Glazer et les partisans, et la tentative avortée de créer l’European Super League en 2021 a mis de l’huile sur le feu.

Même si le club s’est rapidement rétracté à la suite des protestations, le 22 avril 2021, une vingtaine de partisans ont envahi le site d’entraînement du club pour manifester contre la famille Glazer. Deux jours plus tard, ils étaient 2000 à manifester.

Une autre manifestation a eu lieu à Old Trafford le 2 mai dans le cadre d’un match contre Liverpool. Il y avait cette fois 10 000 personnes. Environ une centaine de manifestants se sont rendus sur le terrain et le match a été retardé, puis remis.

C’était la première fois dans l’histoire de la Premier League qu’un match était reporté en raison de manifestations partisanes.