Près de six mois d’attente pour une carte de résident permanent

Des immigrants dénoncent qu’ils poireautent depuis six mois à attendre une simple carte en plastique prouvant leur résidence permanente, alors que le gouvernement fédéral promet des délais de 15 jours.

« J’ai tout ce qui atteste que je vis au Canada depuis quatre ans, que j’ai une société au Canada, que je suis résident permanent, que j’ai tout là-bas, mais juste parce que je n’ai pas cette petite carte en plastique, je ne peux pas prendre l’avion et rentrer chez moi au Québec », déplore Jordan Fernandes, un immigrant de 30 ans, qui est en voyage en France, son pays d’origine.

Ce chef d’entreprise dans le domaine de la finance, qui vit dans la ville de Québec, a entamé son processus de résidence permanente (RP) depuis plus d’un an et demi maintenant.

Finalement, après de longs mois d’attente, il reçoit enfin, le 26 septembre, la confirmation électronique de résidence permanente (Ecorp), qui atteste son nouveau statut au Canada.

Coincé

Mais même avec ce document, impossible de revenir sur le territoire sans la carte de résident permanent, sauf en passant par la frontière terrestre des États-Unis.

Par courriel, IRCC indique au Journal que « les nouveaux résidents permanents devraient recevoir leur carte de RP environ deux semaines après qu’IRCC aura reçu leurs photos ».

Pourtant, M. Fernandes attend depuis 144 jours. L’organisation fédérale n’a pas fourni d’explication quant à ces délais dix fois plus longs.

« Ce qui est frustrant, c’est que mon ex-conjointe a reçu son Ecorp le même jour que moi et a déjà sa carte, alors que moi non. On peut avoir sa carte en une semaine ou en huit mois, on ne sait jamais avec l’Immigration », déplore M. Fernandes.

Même attente interminable chez Blandine Canva, 34 ans. Avec son conjoint et leur fils de 4 ans, cette résidente de Richelieu, en Montérégie, attend le précieux sésame depuis le 1er septembre, soit il y a 169 jours.

De simples cartes

« C’est frustrant parce qu’on s’entend qu’on attend juste après l’impression de cartes ! Il n’y a pas de vérifications à faire puisque notre résidence permanente a été approuvée », s’exaspère Mme Canva, qui n’a pas eu le choix de renoncer à voyager à Noël ou dans les prochaines semaines, n’ayant pas le droit de prendre l’avion.

Alyssa Chebli, qui vit à Montréal depuis 2018, attend elle aussi impatiemment, depuis 70 jours, sa carte de résidence.

« Ce qui m’inquiète le plus, c’est que je dois rentrer en France au mois de juin pour me marier. Quand je vois que des gens n’ont pas leur carte depuis plus de six mois, j’ai peur de devoir annuler », explique la jeune Française de 32 ans, qui déplore que ces retards empêchent les immigrants de se projeter dans l’avenir, même proche, dans leur nouveau pays d’accueil.