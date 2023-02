Réanimation cardiaque: miser sur «Stayin’ Alive» pour sauver des vies

Le rythme de diverses chansons, dont l’iconique et bien nommée Stayin’ Alive, peut être suivi pour réaliser une réanimation cardio-pulmonaire (RCR) et, ultimement, sauver des vies.

La chanson la plus populaire pour atteindre les 100 à 120 battements par minute (BPM) requis pour des compressions thoraciques idées est Stayin’ Alive des Bee Gees, a expliqué Ambulance Saint-Jean en précisant que ce titre est souvent utilisé dans les cours de RCR et de premiers soins.

Une recherche américaine publiée en 2008 a même permis de constater que la chanson qui offre un rythme de 103 (BPM) permet d’effectuer la manœuvre à la vitesse appropriée, et ce, sans même écouter la chanson.

Mais Stayin’ Alive n’est pas la seule chanson qui permet d’obtenir le bon rythme lors de la RCR. D’ailleurs, l’Hôpital New York Presbyterian a créé une liste Spotify de chansons avec lesquelles on peut pratiquer le massage cardiaque.

Parmi ces chansons, on retrouve de nombreux succès tels que Just Dance de Lady Gaga, Dancing Queen de ABBA, Crazy In Love de Beyoncé et même Baby Shark.

«Choisissez-en une à retenir au cas où vous auriez besoin de sauver une vie», est-il indiqué dans la description de la liste de lecture.

Évidemment, il vaut mieux fredonner la chanson plutôt que de prendre le temps de la trouver pour la faire jouer sur son téléphone avant de commencer les manœuvres de réanimation.

Dans une vidéo partagée sur la page Facebook de Fire Departement Chronicles on retrouve différentes chansons sur lesquelles on peut faire la RCR.