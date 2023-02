Remparts: une passion renouvelée pour Mikaël Huchette

L’expression « loin des yeux, loin du cœur » ne s’applique pas à Mikaël Huchette. À l’écart du jeu depuis près de quatre mois, l’attaquant des Remparts a réalisé deux choses : premièrement, qu’il est difficile de vaquer à ses occupations quand on a les deux bras dans le plâtre, mais surtout qu’il ne se passerait jamais de son sport favori.

Opéré aux deux poignets en novembre pour y réparer une malformation à la naissance qui le gênait et lui créait de la douleur autant au hockey que dans la vie de tous les jours, Huchette a recommencé à manier des rondelles et à participer aux exercices réguliers des Remparts depuis environ deux semaines.

«Je me sens vraiment bien et je sens déjà une différence dans mon lancer. Je n’ai pas mal et ça fait tellement du bien de ne plus avoir de douleur. De pouvoir jouer, rester longtemps sur la glace et ne pas avoir de bandage, ça fait du bien», a-t-il mentionné, aujourd'hui, toujours vêtu de son chandail vert de joueur blessé ne pouvant se prêter à des exercices avec contact.

Bon pour sa carrière

Mais au-delà de l’aspect physique, c’est aussi le volet mental qui a été un défi pour l’attaquant de 19 ans. C’est que pendant les trois premières semaines qui ont suivi l’intervention chirurgicale, ses deux bras ont été complètement immobilisés et il a eu besoin de l’aide de ses parents pour accomplir à peu près tout.

«C’était dur mentalement. Je ne pouvais pas être avec mes coéquipiers, j’avais les deux bras dans des attelles et je ne pouvais pas bouger. C’était la première fois que je ne pouvais pas pratiquer mon sport préféré. C’était vraiment dur, mais là je suis content, c’était un coup à donner.»

Un «coup à donner», c’est ce qu’il s’est répété maintes et maintes fois durant sa réhabilitation.

Puisqu’en plus de lui rendre la vie beaucoup plus agréable — il ressentait même de la douleur quand il tournait une poignée de porte —, il croit que ce sera bénéfique pour la suite de sa carrière de hockeyeur.

«Je m’accrochais au fait que j’allais tellement bien me sentir et que ça allait peut-être changer ma carrière. C’était non seulement un coup à donner pour ne plus avoir mal, mais aussi pour être capable de m’entraîner dans le gym et de pouvoir prendre de la force physique sans douleur.»

Continuer de s’améliorer

Huchette ne sait toujours pas exactement quand il sera en mesure de reprendre l’action avec les Remparts. Un rendez-vous médical est prévu le 15 mars et il devrait en savoir davantage à ce moment.

«Mon poignet droit est complètement rétabli et le gauche l’est à 50 %. J’espère donc que d’ici trois ou quatre semaines, ce sera réglé. Pour l’instant, je veux juste m’améliorer chaque jour et, quand je vais revenir, je veux avoir un rôle important et contribuer en séries.»

Ce rôle important, il l’avait l’an dernier et devrait le retrouver, selon Patrick Roy.

«Sur l’avantage numérique, il fait un bon travail devant le filet. Il contribue beaucoup. En désavantage numérique, il est bon sur les mises au jeu et avec son bâton pour défendre. À cinq contre cinq, il nous amène encore plus de profondeur offensive. Honnêtement, ça va être le fun de le voir revenir et qu’il se sente bien.»

♦ Huchette tient depuis quelques années le «Camp de hockey Mikaël Huchette» pour les jeunes de sa région, à Mont-Saint-Hilaire. La période d’inscription est en cours et Nathan Gaucher et Zachary Bolduc devraient y faire quelques apparitions.

Des séries déterminantes pour Rochette

Théo Rochette l’a répété à plusieurs reprises : il croit toujours en son rêve de jouer dans la LNH, et les prochaines séries éliminatoires seront déterminantes dans cette quête.

Invité au camp des Flyers de Philadelphie l’été dernier, ces derniers lui avaient assuré qu’ils garderaient un œil attentif sur sa progression. Jusqu’ici, il répond à l’appel.

En 52 parties, il a marqué 36 buts et récolté 89 points, ce qui le place au troisième rang des pointeurs de la LHJMQ.

Mais les Flyers veulent en voir plus et ils avaient été clairs avec lui avant le début de la saison: la façon dont il se comportera en séries jouera un rôle crucial dans leur décision de lui consentir un contrat ou pas.

Savoir rebondir

On peut les comprendre puisque, bien que blessé face à l’Océanic de Rimouski, le capitaine des Remparts avait éprouvé toutes sortes de difficultés en séries l’an dernier, et il en est parfaitement conscient.

«Avec les séries que j’ai eues l’an dernier, je le vois comme un défi. Je ne veux pas répéter ce qu’on a fait l’an dernier et je pense que notre ligne particulièrement, on était vraiment déçus de comment on avait joué en séries. On arrive là avec une mentalité différente, et un peu plus d’expérience. On veut vraiment aider l’équipe à gagner et on est prêt à faire mieux», mentionne celui qui n’a pas eu de discussions récemment avec les Flyers.

«Je sais qu’ils sont toujours intéressés», assure-t-il, ajoutant que les Devils du New Jersey ont aussi démontré de l’intérêt.

Trois bons tests

Il reste toutefois 15 matchs à la saison régulière des Remparts et les trois prochains seront de bons tests pour l’équipe.

Jeudi, ils croiseront le fer avec les Tigres de Victoriaville, cinquièmes au classement général, puis, vendredi, ils rendront visite aux Voltigeurs de Drummondville qui voudront probablement venger le dur revers de 8 à 1 infligé par les Remparts la semaine dernière.

Québec conclura ensuite sa fin de semaine avec la visite des

Mooseheads d’Halifax.

«La mentalité qu’il faut avoir, c’est d’être prêt pour chacun des matchs et les prendre un à la fois et non regarder ce qui va se passer durant la fin de semaine», résumait Patrick Roy.