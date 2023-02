Roxham: laissons-les travailler!

Le nombre d’entrées irrégulières au Canada explose et le Québec est le point de passage le plus lourdement affecté. Qu’on blâme la géographie ou la lenteur administrative du gouvernement Trudeau n’y change rien.

Des humains en quête d’une vie meilleure sont devenus les pions d’une joute politique perdue d’avance et c’est une honte.

Le coût de la misère

Je passe sous silence la scandaleuse publication du Bloc Québécois qui comparait le parcours des demandeurs d’asile à un voyage dans un tout inclus. J’en pense trop de mal pour l’écrire ici sans traumatiser les lecteurs sensibles.

Mais admettons qu’on s’offusque que les demandeurs d’asile aient droit à une aide financière de l’État. Avant de crier « au voleur », pourquoi on ne s’interroge pas sur l’inaction des gouvernements qui ne permettent pas aux demandeurs d’asile de travailler dès leur arrivée sur notre territoire ?

Quel avantage y a-t-il à les parquer dans des taudis sans possibilité de subvenir à leurs besoins pendant que le brontosaure gouvernemental se demande s’ils méritent de rester au pays ou pas ?

100 000 façons de tuer un homme

Comme le chantait si bien Félix Leclerc dans 100 000 façons de tuer un homme : « la meilleure façon de tuer un homme, c’est de le payer à ne rien faire ».

Non seulement on le prive d’utilité, mais on le prive de dignité.

On se donne le beau jeu du peuple charitable et généreux, mais on se garde le droit de cracher sur lui en le traitant de profiteur, de lâche et de parasite.

C’est gênant de devoir monter sur le dos des miséreux pour se donner l’impression d’être grand.

C’est bien de vouloir que toutes les provinces fassent leur part, mais si on commençait par donner à ces nouveaux arrivants une chance de contribuer à notre société dès le jour 1, il me semble qu’on aurait un bout de la solution.