Trudeau doit être transparent sur l’ingérence étrangère

Vendredi matin, le Globe & Mail a sorti une grosse histoire à propos de l’ingérence de la Chine lors de la campagne fédérale en 2021.

Les journalistes Bob Fife et Steven Chasse ont mis la main sur des documents produits par le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

On apprend tous les stratagèmes que la Chine aurait mis de l’avant pour influencer l’élection en 2021. L’objectif était de nuire au Parti conservateur du Canada (PCC) et de faire élire un gouvernement libéral minoritaire.

Sur les deux plans, on dirait bien que la Chine a atteint son objectif.

Un panel pas très efficace

À chaque fois que M. Trudeau est questionné sur l’ingérence étrangère en 2019 et 2021, le premier ministre canadien se refuge derrière le Groupe de travail sur les menaces en matière de sécurité et de renseignements visant les élections, qui regroupe le Centre de la sécurité des télécommunication, le SCRS, la GRC et les Affaires mondiales.

Cependant, autant en 2019 qu’en 2021, le Groupe de travail n’a pas fait de sorties publiques durant ou après les élections. De plus, le PCC a déposé des éléments en 2021 au SCRS pour démontrer qu’il y avait eu de l’ingérence dans au moins huit circonscriptions.

Malheureusement, silence radio de la part du SCRS par la suite.

Questionné, vendredi, M. Trudeau semblait plus préoccupé par la fuite de la part d’un membre du SCRS que par le contenu des documents.

En entrevue en fin de semaine, Marco Mendicino n’a pas voulu confirmer si le Groupe de travail avait eu la chance de consulter la documentation citée dans le Globe & Mail.

Il y a deux problèmes ici. Si le Groupe de travail n’a pas vu les documents du SCRS, c’est problématique. Si les membres ont vu le document, mais qu’il n’a pas cru bon de faire une sortie publique, c’est également préoccupant.

Transparence

Devant les recherches du SCRS, M. Trudeau doit faire preuve d’une transparence hors de tout doute raisonnable.

Il ne peut pas se contenter de nous dire que «nous avons les systèmes électoraux les plus intègres au monde et [...] que les résultats des élections en 2019 et en 2021, ce sont les résultats qu’ont choisis les électeurs canadiens, point à la ligne.»

En 2015, le premier ministre a dit qu’il est comme un livre ouvert. Il a maintenant une occasion de le prouver.