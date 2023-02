Un diagnostic qui sauve une famille

La pandémie fut une source d’angoisse pour beaucoup de monde. On l’a vu autour de nous. Il faut que je vous dise, Louise, que dans notre cas, elle fut aussi une source de solution à long terme pour une situation familiale qui nous menait à la catastrophe sans qu’on en prenne vraiment conscience avant.

Notre fils de 8 ans avait de graves difficultés à l’école depuis sa première année. On ne parvenait pas à cibler les raisons de ses difficultés, malgré tous nos efforts, ceux de ses professeurs ainsi que les siens, pour en venir à bout.

La pandémie nous ayant forcés à lui faire l’école à la maison, et mon mari étant aussi tenu de faire du télétravail pendant une longue période dans le même espace que notre fils et moi, nous avons été à même de détecter, avec l’aide d’un médecin bien entendu, des problèmes de comportement propres à notre fils, mais qui faisaient aussi partie du quotidien de son père, sans qu’il ne s’en soit jamais rendu compte.

Je ne vous cacherai pas que le chemin fut ardu pour mettre le doigt sur un bobo qui les touchait tous les deux. Certains jours ont donné lieu à des prises de bec que je vais vous épargner. Mais puis-je vous dire qu’après presque trois ans de nage, quasi en apnée, nous recommençons tous les trois à respirer par le nez. Merci à la pandémie, et merci à la vie qui règle parfois nos affaires à notre insu !

Une mère soulagée

J’aimerais apporter une petite correction à votre dernière affirmation. Les choses se sont réglées grâce à votre volonté collective de les régler, et non à votre insu. Cela est tout à votre honneur et je vous en félicite.