Voici les emplois qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle selon le PDG d'IBM

L’intelligence artificielle va remplacer le travail de bureau selon le président-directeur général d’IBM, Arvind Krishna. Voici quelques emplois qui risquent de disparaître.

• À lire aussi: Un robot pour évaluer vos maux: l’intelligence artificielle débarque en cliniques privées

• À lire aussi: Intelligence artificielle/Microsoft : débuts animés pour le chatbot de Bing

Avec l’arrivée explosive de ChatGPT, un «moment marketing» que Krishna a qualifié d’«incroyable» en entrevue avec le «New York Times», l’homme d’affaires a également anticipé les emplois qui pourraient être affectés par l'évolution de la technologie, d’après le «New York Post».

Des domaines comme le service client, les ressources humaines, la finance ou les soins de santé pourraient également être rapidement automatisés, selon Krishna.

«Nous connaissons une pénurie de main-d'œuvre dans le monde réel et c’est à cause des problèmes démographiques auxquels le monde fait face... Les États-Unis ont maintenant un taux de chômage de 3,4 %, le plus bas en 60 ans. Alors peut-être que nous pouvons trouver les outils pour remplacer une partie de la main-d'œuvre, et c’est une bonne chose cette fois», a-t-il ajouté.