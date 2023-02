SIMARD, Ginette Boulé



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 février 2023, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Ginette Boulé épouse de M. Denis Simard. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire :de 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses filles Caroline (Stéphane Michaud), Mélanie (Eric Racine), ses frères, ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs : feu Réjean (Thérèse Lambert), feu Denis (feu Pierrette Du Chaine), Michel (Nicole Gagné), feu Louise (André Hébert), feu Céline (feu André Béland), Pierrette (feu André Côté), Francine (Jean Jalbert), Micheline (Jean-Luc Lachance), Diane, feu Louisette (Jacques Lambert), Daniel ; ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Simard : Marcelle, Claudette (Pierre Fontaine), Denise (Yves Hébert) Clément (Rachel Crépeault), France (René Lajoie), feu Michel (Lise Simard), feu André ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour tous les bons soins prodigués à Mme Ginette Boulé. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca