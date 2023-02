Accès Bing AI : comment accéder rapidement à l’outil Microsoft ChatGPT

Le moteur de recherche Bing de Microsoft survolté par l’intelligence artificielle (IA) de ChatGPT a fait beaucoup de bruit récemment. Plus personne maintenant ne dénigre Bing, au contraire, beaucoup veulent goûter à la recette IA d’un moteur de recherche Web pour créer des plans, des itinéraires, des menus et des milliers de choses auparavant impossibles avec Google, DuckDuckGo, AOL et tutti quanti.

Cela dit, on sait que Microsoft a mis en place une liste d’attente pour limiter l’accès à Bing IA, afin qu’il ne soit pas surchargé de demandes par million chaque minute.

Comme vous pouvez vous en douter, la liste est assez longue. Le vice-président de Microsoft, Yusuf Mehdi, a récemment tweeté que des millions de personnes avaient rejoint la liste d'attente et a décrit le processus de déploiement.

Pour rappel, ChatGPT est le fruit d’une collaboration entre Microsoft et OpenAI, le créateur du service controversé ChatGPT, ce qui pourrait donner lieu à une véritable concurrence pour Google.

Plusieurs sites dédiés aux technologies informatiques comme PCMag.com ont indiqué les procédures à suivre pour accéder plus rapidement au nouveau Bing.

Microsoft

Instructions à suivre

Première étape, rejoindre la liste d’attente de Microsoft Bing AI.

Connectez-vous avec votre compte Microsoft (bien entendu !) si vous en avez un.

Vous voilà inscrit sur la liste de base. Une confirmation par courriel vous est envoyée.

Après cela, vous verrez l’option d’un accès plus rapide.

Microsoft a quelques suggestions sur la meilleure façon de monter dans la liste – et qui fera énormément augmenter la visibilité des contenus de ce géant sur vos appareils.

Faites de Edge votre navigateur par défaut (sous Windows évidemment, mais aussi sous macOS et Linux).

Faites de Bing votre moteur de recherche par défaut.

Faites de MSN votre page d'accueil par défaut.

Épinglez Bing.com à la barre des tâches.

Ajoutez les sites recommandés par Microsoft aux Favoris.

Créez un raccourci sur le bureau pour Microsoft Edge.

Téléchargez l'application Bing pour votre téléphone portable.

Microsoft

Si vous êtes sur macOS...

Les utilisateurs de macOS, bien sûr, ne peuvent pas obtenir toutes ces valeurs par défaut de Windows, mais avec le lien Accès rapide sur votre Mac, vous serez dirigé au fond d'écran Bing, ce qui peut donc accélérer l'accès. Et dans Firefox, il ajoute l'extension Bing à ce navigateur alternatif. Les utilisateurs Apple peuvent également installer l'application mobile sur leur iPhone.

Si vous avez prêté attention aux annonces de Microsoft, vous savez que les nouvelles capacités conversationnelles et de génération textuelle de l'IA arrivent également dans le navigateur Web Edge, qui est disponible pour Linux et macOS, ainsi que pour Windows. N'oubliez pas que les nouvelles fonctionnalités d'IA seront intégrées à Edge, ainsi que disponibles sur le site Web et l'application mobile de Bing.

Comme pour Windows, il existe un programme Edge Insider qui donne aux utilisateurs un avant-goût des nouvelles fonctionnalités à venir dans les futures versions du logiciel.

Cette procédure n’est pas une panacée pour éviter la file d’attente, mais seulement une façon d’y accéder plus rapidement (selon Microsoft).