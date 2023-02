Au-dessus de la mêlée, Simon Gouache livre un troisième spectacle solo très efficace

C’est sans conteste l’un des spectacles d’humour les plus attendus de l’hiver. Pour son troisième solo, simplement intitulé LIVE, Simon Gouache ne déçoit pas. Ses blagues sur Salut Bonjour, en passant par la banlieue, sa nouvelle vie de papa, l’environnement et les génies sont très efficaces et nous laissent entrevoir une belle suite dans la carrière de l’humoriste de 38 ans.

En entrevue, Simon Gouache n’a pas fait dans la fausse modestie. L’humoriste, père de deux jeunes enfants de 2 ans et 4 mois, croit sincèrement que son nouveau spectacle sera un moment décisif dans sa carrière.

Après avoir assisté à sa première montréalaise mardi soir à L’Olympia, on peut lui donner raison. À tout le moins pour la première partie du spectacle.

Lors des quelque 30 premières minutes sur scène, Simon Gouache fait flèche de tout bois et nous livre son meilleur matériel d’entrée de jeu.

Tout y passe, de sa découverte de l’émission matinale Salut Bonjour («avant, pour moi, c’était comme la Finlande, j’avais pas de raison de croire que ça n’existait pas, mais je n’avais pas de preuve»), aux publicités de Starfrit («ils sont à la veille de faire des chars, dans trois, quatre ans, tu roules en Starfrit »), jusqu’à sa nouvelle vie en banlieue («mon voisin sait tout faire, j’habite à côté d’un canif suisse!»).

Rythme moins soutenu

Quand il est au meilleur de sa forme, Simon Gouache s'élève au-dessus de la mêlée des humoristes de sa génération. Cette première partie de son nouveau spectacle est un feu roulant de gags qui nous donnent très peu de répit. De l'efficacité au quart de tour.

La deuxième partie du spectacle souffre cependant de ce début haletant, car le rythme y est moins soutenu. Les gags sont un peu moins livrés à la mitraillette et certains sujets, comme celui sur le divertissement live, semblent moins liés au reste du matériel. Dommage.

Heureusement, cette petite baisse d’efficacité ne compromet en rien notre plaisir à écouter l’humoriste nous raconter sa nouvelle vie de papa. Vers la fin du spectacle, Simon Gouache se fait même plaisir avec une petite blague sur les vaccins, un segment qu’il admet avoir hâte de faire en région.

Précis et chirurgical

Travaillant encore une fois avec ses acolytes de longue date – Marie-Christine Lachance à la mise en scène et Pascal Mailloux à la script-édition –, Simon Gouache nous démontre ce que ses années de travail acharné ont pu rapporter. Son texte est précis et quasi chirurgical.

Se tenant loin des autres médias que sont la télé et la radio, Simon Gouache a bâti son public avec le bouche-à-oreille. Parions qu’avec LIVE, son bassin d’admirateurs ne fera que grandir.

En première partie, François Boulianne a bien mis la table, même si ses blagues sur la vie à l’école secondaire étaient parfois convenues. «Ça fait 20 ans que je suis allé à l’école pour la dernière fois. YouTube n’existait pas.»

Il nous a toutefois bien fait rire en racontant à quel point la religion était importante dans sa famille, quand il était jeune. «J’allais à l’église à tous les dimanches dans mon enfance. Je me suis confessé à 9 ans! Tu dis quoi, à cet âge? Pardonnez-moi d’avoir trop joué?»