Audet Beaudoin Girard CPA devient ABG CPA

Photo fournie par ABG CPA

L’équipe du cabinet comptable Audet Beaudoin Girard CPA m’annonce qu’elle continuera dorénavant ses activités sous le nom d’ABG CPA. Ce changement d’identité fait notamment suite à l’annonce de l’acquisition, en octobre 2022, du cabinet Lambert Comptables, une société de comptables professionnels agréés située à Laurier-Station. En regroupant les forces de deux équipes d’experts, ABG CPA, qui compte désormais près de 70 employés, devient ainsi un atout important pour les entreprises de la grande région de Québec et de sa Rive-Sud. C’est le 17 octobre 1977 (il y a donc 45 ans) que Jacques Audet et Michel Beaudoin avaient uni leurs efforts et leurs compétences afin de former alors le cabinet Audet Beaudoin et Associés CA. Au fil des ans, plusieurs autres associés se sont joints à eux. De gauche à droite sur la photo : Frédéric Girard, CPA auditeur et associé ; Olivier Crochetière, CPA auditeur et associé ; Harold Girard, CPA auditeur et associé directeur ; Dominique Gagnon, CPA et associé ; Guillaume Sergerie, CPA, EEE, CFF et associé, et Jean-Daniel Morency, CPA auditeur et associé.

Ellipses et autres curiosités

Photo fournie par DCL

C’est la nouvelle exposition présentée par Diffusion culturelle de Lévis du 26 février au 29 mars 2023 au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, Lévis. Le vernissage d’Ellipses et autres curiosités, qui présente des sculptures récentes de François Mathieu, aura lieu le dimanche 26 février, à 13 h 30. L’artiste qui vit et travaille en atelier à Saint-Sylvestre, sera également présent pour rencontrer le public les dimanches 12 et 26 mars, entre 14 h et 16 h. Depuis quelques années, François Mathieu réalise des formes rondes (photo). Puisque son travail est essentiellement fait d’expériences, ces sphères en amènent de nouvelles par cogénération.

Anniversaires

Photo fournie par Marc Dussault

Pierre Gendron (photo), comédien québécois depuis 2003 (À cœur battant, STAT, Indéfendable), 60 ans... Drew Barrymore, actrice américaine, 48 ans... Nicolas Deslauriers, attaquant des Flyers de Philadelphie (LNH), 32 ans... Philippe Couturier ex-propriétaire du Mirage, restaurant et motels de La Malbaie, 66 ans... James Blunt, chanteur anglais, 49 ans... Pat LaFontaine, ancienne vedette des Islanders de New York et des Sabres de Buffalo de la LNH, 87 ans... Vijay Singh, golfeur professionnel sur le circuit des Champions, 60 ans.

Double anniversaire

Photo fournie par Beneva

Jean-François Chalifoux (photo), président et chef de la direction chez Beneva, a accepté la présidence d’honneur du 20e Bistro gastronomique au profit des Oeuvres Jean-Lafrance qui se tiendra le mercredi 29 mars, dès 18 h, à l’Hôtel Le Bonne Entente de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec. On profitera également de cette soirée pour souligner le 25e anniversaire des Oeuvres Jean-Lafrance qui, au fil des ans, ont accueilli pas moins de 1 000 jeunes entre le 1er novembre 1998 (la première Maison) et aujourd’hui. Les Oeuvres Jean-Lafrance ont aussi aidé nombre de familles par le biais de la Maison, du Magasin Partage et de plusieurs projets et actions concrètes d’aide communautaire et humanitaire. Vous pouvez vous procurer vos billets dès maintenant sur lepointdevente.com ou au 418 681-3883 https://www.lesoeuvresjeanlafrance.ca/.

Disparus

Photo d’archives, AFP

Le 22 février 2022 : Mark Lanegan (photo), 57 ans, qui a connu le succès dans les années 1980 comme chanteur du groupe Screaming Trees. Il avait aussi fait partie de Queens of the Stone Age au début des années 2000... 2019 : Morgan Woodward, 93 ans, acteur américain surtout connu pour son rôle de Marvin « Punk » Anderson dans le feuilleton télévisé Dallas... 2015 : Pasquale Carminucci, 77 ans, gymnaste italien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques d’été de 1960... 2013 : Me Jean Côté, 81 ans, avocat chez Cain Lamarre Casgrain Wells... 2013 : Philippe Tisseyre, 54 ans, pianiste, frère de l’animateur Charles Tisseyre... 2012 : Daniel Vaillancourt, 48 ans, osmologue (Atelier et Musée Chaman) de Québec... 2010 : Jean-Roch Simard, 78 ans, père de sept enfants, dont René, Nathalie et Régis... 1987 : Andy Warhol, 62 ans, peintre et cinéaste américain... 1981 : Ti-Blanc Richard, 60 ans, violoneux québécois... 1973 : Jean-Jacques Bertrand, 56 ans, ancien premier ministre du Québec (1968 à 1970)... 1960 : Paul-Émile Borduas, 54 ans, peintre québécois.