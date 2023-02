Tournoi de tennis de Doha: Auger-Aliassime a eu chaud au Qatar

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a surmonté un mauvais départ pour venir à bout de l’Australien Jason Kubler en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-4, mardi, dans un duel de deuxième tour au tournoi de tennis de Doha.

Deuxième favori de la compétition et détenteur du neuvième rang de l’ATP, le vainqueur a mis 2 h 16 min pour disposer du 74e joueur du circuit professionnel.

Ayant obtenu un laissez-passer pour la deuxième ronde, Auger-Aliassime a eu besoin d’un bris tôt au troisième set afin de s’assurer de la victoire. Sa domination de 15-4 au chapitre des as l’a certes aidé, tout comme ses 37 points gagnés sur une possibilité de 46 avec les premières balles en main. Il a pris le service adverse trois fois en six occasions et concédé le sien une fois.

Au tour suivant, «FAA» se mesurera à l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, septième tête de série et 31e joueur mondial, ou au Sud-Coréen Soonwoo Kwon, 68e. Le Russe Andrey Rublev est le favori du tournoi.