Demandeurs d’asile: Valérie Plante souhaite des ressources permanentes de Québec et d’Ottawa

La mairesse de Montréal Valérie Plante souhaite que la situation des demandeurs d’asile du chemin Roxham ne soit plus traitée comme un cas temporaire, mais que des ressources permanentes soient mises sur pied par Québec et Ottawa.

Mme Plante revenait d’une visite dans le quartier du Village, où le nombre de demandeurs d’asile continue d’augmenter.

«Il faut cesser de voir [ça] comme une situation temporaire, c’est une situation qui est permanente et ça fait maintenant plus d’un an», a-t-elle souligné lors d’une mêlée de presse, mercredi après-midi.

Face à la pression dans ce secteur du centre-ville, elle a invité plusieurs collègues de Québec et d’Ottawa à venir constater la situation par eux-mêmes.

Elle souhaite surtout que les autres paliers de gouvernement cessent de donner des aides d’urgence et mettent en place des aides permanentes, notamment pour des permis de travail et le logement.

Extrêmement généreux

Quelques heures avant son intervention, le premier ministre Justin Trudeau reconnaissait le rôle des Québécois «extrêmement généreux» dans l’accueil des réfugiés du chemin Roxham.

«C’est important, ça fait du bien de l’entendre, a réagi la mairesse de la métropole. Les organismes communautaires, tous ceux qui travaillent d’arrache-pied en ce moment, souvent avec peu de ressources, ça va leur faire du bien d’avoir une reconaissance comme ça.»

De son côté, le chef de l’opposition avance que Mme Plante détourne l’enjeu de cohabitation sociale en le faisant passer pour une question d’immigration.

«Si on s’entend pour dire qu’il faut offrir un toit aux demandeurs d’asile et des services pour mieux les accueillir, il est fautif d’établir un lien direct entre leur présence et l’insécurité qui règne dans l’est du centre-ville, qui dépasse largement la question de l’immigration», a affirmé Aref Salem.