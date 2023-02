Des conditions parfaites au Bas–Saint-Laurent

Reconnue comme une des meilleures destinations motoneige au Québec, la région du Bas-Saint-Laurent a repris sa vitesse de croisière, offrant maintenant aux adeptes d’excellentes conditions de sentiers.

« Comme partout au Québec, nous avons connu un début de saison difficile et lent, mais là, nous sommes revenus à la hauteur des attentes des motoneigistes, d’expliquer Denis Lavoie de Motoneiges.ca, qui habite dans la région. Nous avons subi les mêmes problèmes avec la météo, entre autres avec les grands vents qui avaient rendu les sentiers impraticables à plusieurs endroits, tellement il y avait d’arbres tombés. »

« C’est finalement durant la fin de semaine des Portes ouvertes, à la mi-janvier, que nous avons pu récupérer pleinement notre réseau de sentiers. Par la suite, nous avons eu des chutes de neige assez régulièrement. Nous n’avons pas été touchés de façon importante par les périodes de redoux. Il est certain que dans les secteurs plus près du fleuve, il y a moins de neige, mais aussitôt que vous montez vers les terres plus hautes, les conditions de neige sont très belles. En fin de semaine dernière, j’ai parcouru plus de 300 kilomètres dans les sentiers. Après avoir connu des ennuis mécaniques avec ses surfaceurs, le club de Rimouski a recommencé à surfacer les sentiers, offrant ainsi aux motoneigistes d’excellentes conditions. »

Après avoir roulé dans la moitié est de la région, ce spécialiste peut brosser un portrait de l’état des sentiers.

« J’ai roulé dans les sentiers du bas de la région et en montagne et je peux affirmer que les conditions varient de bonnes à très bonnes. Vraiment, nous sommes prêts. »

UNE SAISON NORMALE

Selon l’expert, la saison actuelle se situe dans la normale pour la région.

« Ce n’est pas anormal que dans la première moitié du mois de janvier, les conditions de sentiers soient ordinaires ou encore que certains sentiers soient carrément fermés. Dans les bonnes années, il nous est arrivé de pouvoir circuler en sentier durant la période des Fêtes. Toutefois, je dirais qu’au cours des cinq ou six dernières années, c’est un peu plus difficile. La saison tarde vraiment à s’installer. »

L’accumulation de neige importante durant l’hiver peut permettre de prolonger la saison.

« Nous avons habituellement de très bonnes saisons au niveau de l’accumulation de neige. Si nous n’avons pas de trop longues périodes douces, la saison peut s’étirer jusqu’au début d’avril. Si tout va bien, les clubs vont être en opération pour une période de 12 à 14 semaines. »

Pour tout savoir sur ce qui est offert aux motoneigistes, que ce soit en termes de sentiers, de circuits, de services, de logements et de restauration, vous pouvez vous rendre sur le site : bassaintlaurent.ca et visiter l’onglet motoneige.

EN BREF

LES AMÉRICAINS DE RETOUR

Après plusieurs saisons d’absence en raison de la pandémie, les motoneigistes américains sont de retour dans les sentiers du Québec. C’est ce que confirmait Louis Chamberland de Tourisme Chaudière-Appalaches, la région qui sert le plus souvent comme point d’entrée pour les motoneigistes du pays de l’Oncle Sam. Il a mentionné que la campagne de promotion pour la pratique de la motoneige au Québec était repartie chez nos voisins du Sud. Son organisation a reçu plusieurs demandes de cartes de sentiers. Le rapport final de la vente des droits d’accès permettra de brosser un portrait exact du retour de ces amateurs. À la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, on nous a aussi confirmé qu’il y avait un imposant volume d’appels en provenance des États-Unis.

GARDER SA DROITE

Durant l’entrevue qu’il nous accordait, Denis Lavoie a tenu à rappeler aux motoneigistes que dans les sentiers, la circulation est dans les deux sens. Il invite les motoneigistes à toujours garder leur droite. Selon lui, trop de gens négligent ce facteur très important, ce qui peut entraîner des situations dangereuses. Il en a vécu quelques-unes cet hiver.

RESTER DANS LE SENTIER

Tous les spécialistes du milieu sont unanimes, les motoneigistes doivent demeurer dans les sentiers, entre les balises rouges, lorsqu’ils traversent un champ. Les propriétaires terriens ont consenti un droit de passage pour un corridor précis. Il ne faut pas mettre les droits d’accès en péril, ce qui entraîne malheureusement souvent des fermetures de sentiers.