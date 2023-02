Elle se voit refuser un remboursement de 20 000$ à la suite d’une fraude de pirates avec son compte à la BMO

L’histoire se répète chez BMO: une autre victime de fraude, cette fois d’une somme de 20 000$, se voit refuser un remboursement, alors que les pirates ont poursuivi leurs manœuvres après la dénonciation.

«J’ai travaillé fort pour gagner cet argent et je n’ai pratiquement plus rien», se désole Aline Bonin, 57 ans.

Mme Bonin est en arrêt de travail depuis décembre, après le décès de son fils au printemps 2022, puis la fermeture de son restaurant pour cause de pénurie de main-d’œuvre. Elle a aussi dû vendre sa maison pour payer des dettes.

«Cette histoire me ronge. J’en avais eu assez des épreuves. Je pensais pouvoir relaxer un peu et enfin faire mon deuil», dit celle qui arrive bientôt au bout de ses économies à cause du vol.

Le 13 novembre dernier, une avance de fonds de 5000$ a été faite sur sa carte de crédit, à son insu. Le lendemain, deux transferts d’une somme de 5000$ chacun ont été faits à partir de son compte bancaire, vers Giovanni D. Allissandro, un pur inconnu. La fonctionnalité virement Global a été utilisée. Elle est offerte depuis 2021 chez BMO pour faciliter les transferts de fonds internationaux par appareil mobile. Comme cliente de BMO depuis près de 15 ans, Mme Bonin n’avait jamais effectué de virement international auparavant.

«Comment ça se fait que la banque ait permis ces virements de 5000$ sans m’aviser alors qu’on a une limite de retraits de 3000$ par jour?» se demande la dame de Mirabel.

Inquiète et désemparée quand elle a pris connaissance de la fraude le 14 novembre, Mme Bonin a tout de suite contacté la succursale de sa banque. On l’aurait alors rassurée en lui disant que sa carte et son compte seraient bloqués.

La fraude continue après la dénonciation

Or, le 17 novembre, stupéfaite, elle a découvert qu’encore 5000$ lui avaient été volés, toujours vers le même destinataire. Elle s’est rendue à la banque, où on lui a dit que son compte n’avait pas été bloqué.

«Je n’étais même plus capable de parler au début. Et ils m’ont tellement fait sentir mal, comme si j’étais malhonnête. J’étais prête à passer au détecteur de mensonges!» dit la dame, qui n’a plus osé payer ses factures par téléphone mobile par la suite, de peur d’effectuer une fausse manœuvre. Sa confiance envers son institution bancaire est brisée.

Quelques semaines avant la fraude, Mme Bonin avait reçu des courriels d’hameçonnage sur son téléphone cellulaire, sans qu’elle en ait conscience. Un fraudeur se faisait passer pour sa bru et demandait un virement de 500$. La dame, ne comprenant pas bien l’anglais, avait cliqué sur le lien la dirigeant sur un site qui semblait être celui de BMO et où elle était invitée à se connecter à son compte de banque. Rien ne s’est passé alors et la demande de virement a disparu. Vérification faite auprès de la bru, celle-ci n’avait jamais envoyé de requête.

Plus de trois mois après les événements, Mme Bonin tente encore d’obtenir un remboursement auprès de BMO.

Jamais deux sans trois

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la BMO se retrouve en conflit avec des clients qui ont été victimes de fraude.

Fraudes en hausse

Un récent sondage Ipsos mené pour Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) révèle que 31% des 55 ans et plus ont été victimes d’une fraude financière au cours de leur vie. La proportion monte à 63% chez les 18-34 ans. Les services bancaires en ligne sont une cible de choix. Les fraudes les plus courantes se font par carte de crédit (21%) et ensuite par hameçonnage (8%).

Les pirates clonent souvent des pages Web légitimes dans le but de voler des renseignements bancaires. Pour vous protéger, assurez-vous que l’adresse commence par https et non par http. Aussi, il importe de ne jamais accéder à des données sensibles à partir d’un Wi-Fi public ou non sécurisé.

