François Legault a le bon ton

Le premier ministre Legault a envoyé deux lettres au gouvernement Trudeau pour que le fédéral, enfin, prenne ses responsabilités et ferme le fameux chemin Roxham.

On dénote à la lecture des deux textes, dont un qui a été publié au Globe and Mail, un changement de ton.

Le champ lexical entourant ce dossier épineux est humain, réfléchi et raisonnable. Les arguments avancés sont concrets, prouvés et pragmatiques.

Moins alarmiste

Nous sommes loin du ton utilisé durant la campagne électorale pour aborder la question délicate de l’immigration. Les migrants irréguliers n’y sont pas décrits comme des menaces à notre identité, à la cohésion sociale. Il n’y a pas un discours alarmiste sur la violence et la sécurité. Le maintien du chemin Roxham et de ce flux continu de migrants n’est pas décrit comme «suicidaire».

On parle plutôt de préserver la dignité de ces personnes à la recherche d’une vie meilleure. On y aborde notre incapacité à les accueillir dignement, à leur offrir cette vie dont ils rêvent tant. Parce qu’il ne suffit pas de les inviter ici, mais également de pouvoir leur offrir des services de santé et d’éducation, un logement et un travail, afin qu’ils puissent s’épanouir et s’enraciner.

Crédibilité

C’est un discours humain sans être jovialiste. Ferme sans être populiste. Il ne s’agit plus d’un enjeu québécois, mais d’un enjeu canadien, auquel tout le monde pourrait être confronté.

Politiquement, la manière avec laquelle est abordée la question a le mérite de neutraliser les adversaires.

Lequel des partis d’opposition peut prétendre que le Québec n’en a pas fait assez? Lequel pourrait prétendre que dans les conditions actuelles, ces demandeurs d’asile sont reçus dignement?

Aucun ne peut l’affirmer sans en perdre sa crédibilité.

François Legault a décidé de faire appel à notre sens du devoir humanitaire, à notre tête et à notre cœur de la plus brillante des manières. Il tente de réinstaurer un rapport de force avec Ottawa de manière douce, mais efficace.