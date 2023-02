Il y a une solution à tout problème, il faut juste la trouver

Je travaille dans le milieu de l’entraide. Je n’ai pas à souligner que la pandémie a ralenti nos activités de façon radicale. On se voyait cinq jours par semaine avant, et on en fut réduit à ne se voir que quelques jours par mois, et pas tout le monde en même temps. Même si tout n’allait pas toujours comme sur des roulettes dans le groupe, globalement on s’entendait bien. Les petits clans qui se formaient parfois ne résistaient pas au besoin qu’on avait de faire front commun quand le besoin s’en faisait sentir.

Sauf que les deux années passées en mode pandémie ont donné un dur coup à cette belle harmonie. Depuis un moment on a recommencé à travailler ensemble, mais le cœur n’y est plus. On fait notre travail chacune dans notre coin, comme si on se méfiait les unes des autres.

L’enthousiasme qui nous animait lors des corvées de groupe n’est pas revenu. On pourrait expliquer ça par la quantité de nouveau monde qu’on connaît moins. Mais le noyau dur est quand même là, et il ne parvient pas à se ressouder. Je perds peu à peu l’envie de me dévouer et ça m’attriste. Moi qui prenais avant un réel plaisir à me dévouer, je me demande aujourd’hui à quoi ça sert de m’acharner. En même temps, je ne peux pas oublier que si moi je quitte le bateau, ça risque d’entraîner d’autres départs et de mettre l’affaire en péril. Dans un moment où l’aide humanitaire est plus que nécessaire tant les besoins sont grands, je m’en voudrais de lâcher ainsi le bateau.

Une femme triste

Et pourquoi au lieu de lâcher le bateau ne seriez-vous pas l’agent de changement de mentalité dans votre groupe ? Comme vous avez l’expérience d’avant comme point de référence, vous pourriez re-stimuler les troupes et travailler à recréer cet esprit.

Il ne faut parfois qu’une petite étincelle bien amorcée et bien alimentée dans un foyer, pour remonter l’ardeur des flammes. Certes la pandémie a brisé un rythme et fait perdre le momentum à votre action humanitaire, mais si vous avez le désir sincère de le voir revivre, vous allez certainement trouver la clé pour que ça se produise. Il ne suffit que d’un peu de courage, comme la lettre suivante le prouve !