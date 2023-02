Le 3e lien sera aussi affecté par la surchauffe, selon Jonatan Julien

Le ministre Jonatan Julien admet que le troisième lien, comme tous les autres projets majeurs d’infrastructures, sera victimes de la surchauffe dans le secteur de la construction, ce qui fera exploser leurs coûts.

«Les infrastructures majeures, il y a de la surchauffe dans les coûts dans les projets majeurs, dont les deux que vous mentionnez», affirme le ministre des Infrastructures, Jonatan Julien.

Les projets mentionnés par les journalistes qui le questionnaient sont le pont de l’Île-aux-Tourtes et le projet de tunnel entre Québec et Lévis.

Ce matin, la Presse révélait que la reconstruction du pont de l’Île-aux-Tourtes, à Montréal, allait coûter 2 G$, soit 45% plus cher que prévu.

Le troisième lien qui est évalué à 6,5 G$. Les possibles dépassements de coûts liés à cette surchauffe ne sont toujours pas connus.

Le ministre Julien et ses collègues sont d’ailleurs «en train de peaufiner» le futur plan québécois des infrastructures qui sera dévoilé lors du prochain budget.

Deux poids

Le solidaire Étienne Grandmont estime qu’il y a deux poids, deux mesures entre les projets de transports collectifs et autoroutiers lorsqu’il est question de dépassement de coûts.

«Effectivement, il y a un problème. Quand ce sont des projets qui sont menés par des municipalités, par exemple, le transport collectif, il y a beaucoup d'attentes, de reddition de comptes, de transparence qui est exigée auprès des municipalités», a-t-il expliqué. «Quand il s'agit des projets menés par le gouvernement lui-même, notamment le ministère des Transports et de la Mobilité durable, c'est des choses qui avancent pour lesquelles on n'a pas beaucoup d'informations. On pourrait prendre le projet de troisième lien, c'est un projet pour lequel il y a un bureau de projet où il y a 325 millions de dollars, et on ne sait absolument pas comment ce projet-là avance (...) Mais, il y a deux poids, deux mesures structurelles aussi au Québec.

Il signale toutefois qu’il y a des projets, comme celui de l’Île-aux-Tourtes, qui doivent être réalisés pour des raisons de sécurité, malgré la surchauffe.

«On ne peut pas jouer avec la sécurité des gens, ça, c'est évident.»