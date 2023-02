Le fondateur de Groupe Sélection veut récupérer son entreprise

Malgré son silence des derniers mois, Réal Bouclin n’entend pas laisser Groupe Sélection être démantelé sans tenter une dernière fois d’en reprendre le contrôle.

Dans une lettre adressée à la Banque Nationale et PricewaterhouseCoopers (PwC), et dont Le Journal a obtenu copie, l’homme d’affaires de Laval affirme préparer le dépôt d’une proposition globale qui saurait répondre «aux meilleurs intérêts de toutes les parties».

«Dans les semaines à venir (...), est-il écrit, nous prévoyons vous présenter une solution d’ensemble constructive qui tienne compte des meilleurs intérêts des parties impliquées dans le processus de restructuration, ainsi que nos résidents, nos employés et le reste de nos parties prenantes».

Processus de vente entamé

Cette lettre, signée de la main de Réal Bouclin date du 20 février dernier. Elle survient alors que PwC, doit présenter ce mercredi devant le juge Michel A. Pinsonnault, de la Cour supérieure, son quatrième rapport de contrôleur.

Dans ce document d’un peu plus d’une vingtaine de pages, le contrôleur Christian Bourque plaide que le temps est maintenant venu de lancer un processus formel de vente ou de sollicitation d’investissement.

«Ceci, est-il dit, pour optimiser les chances de recouvrer la meilleure valeur pour les biens des parties (...) ou pour trouver un investisseur susceptible de faciliter la restructuration.»

Peu d’indices en vue

Malgré nos démarches, il n’a pas été possible de nous entretenir avec Réal Bouclin. Par ailleurs, la lettre envoyée ne donne que peu d’indices sur le type de «solution d’ensemble constructive» envisagée par son auteur.

Tout au plus, Réal Bouclin affirme «travailler étroitement» avec RBC Marchés des capitaux pour «évaluer et mettre en œuvre» les options permettant à Sélection «de poursuivre sa mission essentielle» et pour négocier en son nom «avec des partenaires financiers et d’autres parties prenantes dans le processus de restructuration».

Les noms de ces partenaires ne sont pas mentionnés. Toutefois, l’homme d’affaires parle «de progrès significatifs» «avec des partenaires financiers sérieux qui ont les moyens de soutenir les opérations de GS [Groupe Sélection] à court, moyen et long terme».

Préserver ses actifs stratégiques

«Notre objectif principal, poursuit-il, est de permettre à GS [Groupe Sélection] d’émerger du processus de restructuration en bonne santé financière, tout en préservant ses actifs et activités stratégiques, incluant notamment une part importante de ses opérations de construction, de développement et de gestion.»

Outre le contrôleur, la missive du fondateur de Groupe Sélection est adressée personnellement à deux membres de la direction de la Banque Nationale (BN), soit Dana Ades-Landy et Caroline Podsiadlo.

On se souviendra que la BN dirigeait le syndicat bancaire qui, dès novembre, a milité à l’encontre de la direction de Sélection pour l’implication de PwC dans le dossier. Une copie de cette lettre a également été acheminée aux principaux cabinets d’avocats impliqués dans le dossier, de même qu’à Investissement Québec.