«Le système de justice est malade»: le manque de juges pourrait faire capoter un procès pour homicide

La famille d’un homme de 92 ans bousculé mortellement en 2019 craint que l’accusé échappe à son procès pour homicide involontaire en raison du manque de juges.

« Le système de justice est malade. On est victime d’un manque de ressources, c’est injuste », a lancé Paul Martineau.

À l’automne 2019, son père, Lionel Martineau, est mort après avoir été projeté au sol lors d’une altercation avec un voisin, à Beloeil. Abraham Leblanc avait ensuite été accusé d’homicide involontaire.

Photo d'archives

Or, l’homme de 39 ans pourrait maintenant échapper à la justice.

Son procès s’est ouvert en septembre dernier, avec l’audition de requêtes. Les prochaines audiences ont récemment été fixées à février... 2024. Ainsi, d’ici là, l’accusé pourra bénéficier d’un arrêt des procédures pour délais déraisonnables.

Pour respecter les plafonds établis par la Cour suprême dans l’arrêt Jordan, le procès devrait en effet se conclure à la fin de l’été, a souligné la procureure au dossier, Me Marie-Claude Morin, lors d’une audience le mois dernier.

« Manifestement, ce n’est pas un dossier de vol à l’étalage, c’est un dossier qui devra être priorisé par rapport à un autre », avait lancé le juge Benoît Gariépy.

Manque criant

La suite des procédures devait initialement se continuer en mars prochain. Or, il s’agissait d’une erreur : le juge avait confondu deux dossiers dont les accusés portaient le même nom de famille.

Devant cet imbroglio, les parties ont tenté le mois dernier de trouver une nouvelle date pour le procès d’Abraham Leblanc.

Malgré les avertissements de la procureure de la Couronne concernant le délai Jordan, le procès a été fixé à l’an prochain. C’est ainsi le manque chronique de magistrats à Saint-Hyacinthe qui a scellé le sort du dossier, selon nos informations.

Le juge Benoît Gariépy est présentement le seul à siéger à temps plein dans le district, a-t-on appris. Un de ses collègues est en congé de maladie de longue durée et un autre a été nommé il y a quelques jours et ne siégera pas avant plusieurs semaines.

Un autre juge devrait être nommé prochainement.

Problème de ratio

Découragés, les proches de Lionel Martineau ont été jusqu’à interpeller le ministre de la Justice, aussi député de la circonscription où résidait la victime.

« Le ministre de la Justice ne peut évidemment s’immiscer dans un dossier particulier. Soulignons que l’horaire des audiences relève entièrement de l’indépendance judiciaire », a dit Élisabeth Gosselin, attachée de presse de Simon Jolin-Barrette.

Le gouvernement est d’ailleurs plutôt d’avis que c’est davantage le changement du temps de cour auquel se consacrent les juges qui occasionne des délais. En siégeant une journée sur deux plutôt que deux sur trois, les magistrats amputent en effet plus de 4000 jours d’audience par année.

À la Direction des poursuites criminelles et pénales, on espère toujours qu’une solution soit trouvée, afin que le procès soit fixé plus rapidement.

La famille de la victime en quête de justice

« Il me semble qu’il y a mille et une solutions : le procès pourrait avoir lieu dans un autre district, trouver un juge d’ailleurs ou déplacer un procès pour un crime moins violent. J’aimerais savoir que les gens se démènent corps et âme pour régler ce problème », suggère Dominique Ouellet.

Tout comme ses proches, la petite-fille de Lionel Martineau déplore que l’homme accusé d’homicide involontaire puisse éventuellement bénéficier d’un arrêt des procédures.

Elle est consciente qu’à l’issue d’un procès, le juge pourrait ne pas être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité d’Abraham Leblanc et ainsi l’acquitter.

Gratuit

« Je vais l’accepter, si c’est au terme d’un procès, a-t-elle dit. Je crois en notre système, quand il fonctionne. »

Pour un des fils de la victime, ce sont surtout les circonstances du drame qui l’exaspèrent.

« Mon père a été poussé et il est mort... C’est tellement gratuit ce qui s’est passé », a déploré Paul Martineau, un des quatre enfants de l’aîné.

« S’il n’y a pas de procès par manque de ressources, ça envoie quoi comme message aux criminels ? » demande-t-il.

L’homme assure que ses proches et lui ne sont pas en quête de vengeance, mais bien de justice.

Poursuite civile

Sa famille a même récemment déposé une poursuite civile contre Abraham Leblanc, lui réclamant 310 000 $ pour dommages et intérêts.

« On ne fait pas ça pour l’argent. Si on gagne, on va remettre le montant à un organisme qui vient en aide aux aînés, a expliqué Paul Martineau. On veut que le système de justice le reconnaisse coupable, qu’il soit puni. »

Selon lui, son père était, malgré ses 92 ans, très fonctionnel et en forme. Les années avant son décès, l’aîné avait pris soin de son épouse, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Elle est décédée deux mois avant le drame.

« Il venait de reprendre sa vie, on voulait lui faire vivre des choses depuis qu’il n’avait plus à s’occuper de notre mère », s’est désolé un autre de ses fils, Gaston.

Photo Martin Chevalier

C’est devant la résidence d’Abraham Leblanc que la victime Lionel Martineau a été poussée, avant de mourir.