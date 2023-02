Incursion dans l'univers des Patriotes de l’UQTR, les champions méconnus du hockey universitaire

TROIS-RIVIÈRES | Une visite au Colisée Jean-Guy-Talbot équivaut à un long voyage dans le temps. Le bâtiment situé dans le parc de l’Exposition n’a pas changé depuis son inauguration en 1938.

Comme c’était le cas au Forum original, à Montréal, des colonnes gênent la vue des spectateurs. L’endroit dégage un certain charme. Les murs suintent le hockey. En fermant les yeux, on revoit Michel Bergeron debout sur le banc des Draveurs en train d’invectiver les officiels.

Les bannières de l’ancienne équipe junior trifluvienne ont fait place à celles des Patriotes de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Onze de celles-là commémorent les conquêtes de la coupe Queen’s, trophée emblématique du championnat des séries éliminatoires de l’Association universitaire de l’Ontario dont les Patriotes font partie.

Notre regard s’arrête ensuite sur cinq autres fanions immortalisant les championnats universitaires canadiens remportés par les Patriotes, le plus récent remontant à l’an dernier.

Les Patriotes aimeraient bien ajouter deux autres titres cette année. Champions de la saison régulière dans la division est du circuit ontarien, ils entreprendront la défense de la coupe Queen’s ce soir en affrontant les Ravens de l’Université Carleton à domicile dans le premier match d’une série deux de trois.

On revient au présent quand on entre dans le vestiaire des Patriotes. La chambre entièrement rénovée correspond au goût du jour.

Reste à moderniser le bureau des entraîneurs où on retrouve l’entraîneur-chef Marc-Étienne Hubert, l’un de ses adjoints Marc-André Ronda et le statisticien Jacques Brouillette à quelques heures d’un match contre les Paladins du collège militaire de Kingston.

André Melançon et Luc Bélanger complètent le personnel d’entraîneurs.

Loin derrière le football

Couronnés champions de la saison régulière de l’Association est du circuit ontarien, les Patriotes sont deuxièmes au classement national derrière les Dinos de l’Université de Calgary.

Malgré leurs succès, ils n’ont pas droit au même traitement médiatique que le Rouge et Or de l’Université Laval et des Carabins de l’Université de Montréal au football. L’équipe de Marc-Étienne Hubert n’est même pas maître dans sa ville et dans la région mauricienne.

Comme quoi nul n’est prophète dans son pays.

L’entraîneur-chef des Patriotes a une réplique bien sentie pour les gens qui lui disent ne pas être intéressés par le produit qu’il représente fièrement.

«Vous ne connaissez pas ça!, leur lance-t-il.

«As-tu déjà vu un match?, continue-t-il en passant au tutoiement.

«Si oui, il y a combien de temps?

«Ne parle pas à travers ton chapeau.

«Va voir un match et on se reparlera après.»

Une belle découverte

L’homme de 44 ans, originaire de Chicoutimi, a roulé sa bosse comme joueur dans la Ligue junior majeur du Québec.

En cinq saisons, il a défendu les couleurs des Saguenéens de sa ville natale, jouant ensuite avec les Titans du Collège français de Laval, les Foreurs de Val-d’Or, les Voltigeurs de Drummondville et le Drakkar de Baie-Comeau.

Après sa première saison junior complète avec les Sags, les Coyotes de Phoenix, qui débarquaient tout juste en Arizona, l’ont sélectionné au neuvième tour du repêchage de la Ligue nationale. Il n’a toutefois jamais signé de contrat avec les Coyotes.

Après son stage junior, il a pris la direction de Trois-Rivières, où il a fait connaissance avec le hockey universitaire.

Ce fut la plus belle découverte de sa carrière de joueur.

«En quatre ans, on a remporté deux titres nationaux et quatre championnats de ligue. C’est ici que j’ai appris à être un gagnant, dit-il.

«J’ai marqué le plus beau but de ma carrière au championnat canadien [but inscrit en deuxième période de prolongation en finale]. Ces quatre années comme joueur à Trois-Rivières ont fait en sorte que les Patriotes ont pris une grande place dans mon cœur.»

Hubert a mis ensuite le cap sur la France, où il a joué une saison à Morzine.

Carrière planifiée

Il est ensuite rentré au Québec pour y entreprendre une carrière d’entraîneur, le but qu’il s’était fixé dans la vie après sa carrière de joueur.

L’idée lui était venue dès l’âge de 15 ans alors qu’il évoluait avec les Élites de Jonquière dans ce qui s’appelait alors la Ligue midget AAA. C’était la première fois qu’il jouait sous les ordres d’un entraîneur certifié en la personne de Martin Daoust, qui a constaté rapidement qu’il possédait le potentiel pour suivre ses traces.

Hubert a fait ses débuts dans le métier en qualité d’entraîneur adjoint avec les Saguenéens, poste qu’il a occupé pendant six ans avant d’être promu au poste d’entraîneur-chef. Mais après seulement deux saisons, il quittait Chicoutimi à la surprise générale pour se joindre aux Patriotes.

«Il ne m’a pas été facile de prendre cette décision, dit-il.

«Ma blonde, qui avait un emploi à Chicoutimi, et moi étions parents d’un garçon de trois ans et attendions un deuxième enfant. Après Chicoutimi, Trois-Rivières était le seul autre endroit où j’étais prêt à aller.

«La première chose que j’ai dite lors de la conférence de presse annonçant mon départ de Chicoutimi est que j’allais à Trois-Rivières pour y ramener le championnat national universitaire. La côte a été périlleuse. Ça a pris huit ans.»

De concert avec ses joueurs, Hubert a rempli sa promesse et voilà que les Patriotes visent un deuxième titre consécutif.

Souhaitons leur bonne chance!

Pas le droit de gagner au Québec

L’Association universitaire de l’Ontario impose des règles protectionnistes aux trois équipes québécoises membres de la division est de leur circuit. Ainsi, le match de la finale pour l’obtention de la coupe Queen’s ne peut être présenté ailleurs qu’en Ontario. Il en va de même pour le match de la médaille de bronze qui permet aux vainqueurs de participer au championnat canadien à titre de troisième équipe.

Ce format donne l’impression que les trois formations québécoises sont là par charité, opinion que Marc-Étienne Hubert ne partage pas toutefois.

«Est-ce qu’on peut les comprendre d’avoir ce règlement-là?, demande l’entraîneur des Patriotes.

«Dans un certain sens, oui. On est dans leur ligue. On ferait peut-être la même chose si c’était eux qui jouaient dans la nôtre.

«D’un autre côté, McGill et notre équipe comptons plusieurs championnats à notre actif.»

Les Patriotes, avec 11, et les Redbirds, avec cinq, totalisent en effet 16 titres en 34 saisons depuis qu’ils font partie de la ligue ontarienne, soit tout près de 50 %.

Souvenirs impérissables

Hubert a de bons souvenirs des deux championnats canadiens qu’il a remportés à titre de joueur en 2001 et 2003, sous la direction de Jacques Laporte.

«On avait la fleur de lys sur notre uniforme et on traînait notre drapeau du Québec partout où on allait», se rappelle-t-il.

Notre ancien journaliste Serge Vleminckx, qui a couvert le sport étudiant pendant de nombreuses années pour Le Journal de Montréal et de Québec, avait rapporté une citation savoureuse de Dany Dubé après la victoire des Patriotes au championnat canadien, en 1991.

«Cette victoire a une saveur de cuisse de grenouille!», avait lancé l’ami Dany.

Quatre ans avant lui, Clément Jodoin avait mené les Patriotes à une première conquête du titre canadien sous une tension à couper au couteau.

Un bec chanceux

Un fait cocasse a marqué, par ailleurs, la victoire des Patriotes en finale du championnat canadien contre les Golden Bears de l’Alberta, l’an dernier.

En deuxième période de prolongation, Simon Lafrance a demandé à Marc-Étienne Hubert d’embrasser la palette de son bâton. Il se rappelait que son entraîneur avait inscrit le but victorieux dans des circonstances similaires lors de la finale du championnat canadien en 2001.

La tactique a fonctionné.

Lafrance a marqué le but vainqueur à la suite d’une belle montée de Zachary Lavigne.

Le gardien Alexis Gravel, anciennement des Mooseheads d’Halifax, avait repoussé 66 rondelles, dont 22 lors des périodes de prolongation.

C’est le genre de victoire qui ne s’oublie pas.

Même pas maîtres dans leur propre pays

«La ligue entière n’a pas la visibilité qu’elle mérite», estime le centre Zachary Lavigne

Juste à entendre les mots «Vous n’êtes pas reconnus...», Simon Lafrance sait que vous voulez lui parler du manque de visibilité avec lequel les Patriotes de l’UQTR sont appelés à composer. C’est lui qui complète la phrase.

«Absolument pas!» réagit-il prestement.

On perçoit du sarcasme dans son sourire.

«Pour les joueurs sortant du junior qui ont joué devant des foules de 6000 à 7000 personnes à Québec ou qui ont évolué à Halifax où c’est plein à chaque match, c’est un choc! dit le capitaine des Patriotes, qui est natif de Saint-Eustache.

«Personnellement, je n’avais pas à me plaindre quand je jouais dans le junior majeur. Les partisans sont incroyables à Victoriaville. À Val-d’Or, c’est rempli aussi à chaque match, ajoute le joueur de centre, qui a joué dans ces marchés.

«Tu arrives ici, les étudiants sont nombreux pour nos matchs du mercredi. Mais le samedi après-midi, alors que plusieurs d’entre eux sont à la maison pour la fin de semaine et qu’il n’y a que 200 personnes dans les estrades, ça ramène un homme sur terre ! Surtout pour un joueur de première année qui ne sait pas trop à quoi s’attendre.»

L’équipe d’abord

C’est sans parler de la pauvre couverture médiatique. Les Lions occupent beaucoup de place dans les médias trifluviens depuis leur arrivée dans la ECHL.

Il a fallu que les Patriotes se rendent au championnat canadien pour faire parler d’eux pour la peine dans leur propre cour, l’an dernier.

«Est-ce qu’on voudrait être plus valorisés? demande Lavigne.

«Absolument!

«Est-ce qu’on voudrait faire parler de nous plus souvent?

«Absolument!

«Mais, en bout de ligne, tu ne joues pas pour ces choses-là. Tu le fais pour les 23 gars qui sont dans la chambre. On vit des bons moments ensemble.

«Pour ce qui est du peu d’importance que l’on nous donne, on n’a aucun contrôle là-dessus. Ça fait partie de la vie, semble-t-il.»

Des jeunes dédiés

Le joueur de centre Zachary Lavigne, champion marqueur de l’Association de l’Ontario cette année, estime que le malaise est généralisé.

«La ligue entière n’a pas la visibilité qu’elle mérite, affirme-t-il.

«Or, tous les gens qui nous voient jouer la première fois sont surpris par le calibre de jeu et reviennent nous voir. C’est une ligue qui gagne à être connue. On parle de joueurs québécois qui étudient sérieusement et qui ambitionnent de jouer dans les rangs professionnels à la fin de leurs études.»

Qu’en pense l’entraîneur Marc-Étienne Hubert?

«La ligue n’a que trois équipes au Québec, rappelle-t-il.

«C’est dur pour les gens de s’identifier. J’essaie d’être rationnel là-dedans. C’est facile de dire qu’on ne parle pas assez de nous. Mais il faut se demander pourquoi.

«Il y a des périodes où on ne joue pas souvent, notamment en décembre, où il y a une pause pour les études. Cette saison, on a été pratiquement deux mois sans jouer à la maison [26 novembre au 18 janvier].»

Le hockey universitaire canadien ne profite pas non plus d’une couverture télévisuelle comparable à celle du football. Le réseau TVA Sports présente des matchs du Réseau du sport étudiant du Québec toutes les fins de semaine pendant la saison de football.

On y voit aussi les matchs des séries et le grand championnat de la Coupe Vanier.

Pour ce qui est du hockey, seul le championnat canadien est offert aux amateurs.

À quand un circuit québécois?

En dépit de tout ça, Hubert croit en la création d’une ligue entièrement québécoise, comme l’a suggéré dans son rapport le Comité de sur le développement du hockey présidé par Marc Denis, en mai dernier.

«Si les gens s’investissent et qu’ils montrent un intérêt réel, c’est faisable», estime l’entraîneur-chef des Patriotes.

Mais l’exercice va demander de la patience et de la ténacité.

Il faudra nécessairement aussi de l’aide financière du milieu privé.

«À court ou à moyen terme, ça va être dur», mentionne Hubert.

Reste à souhaiter que les recommandations du rapport sur la relance du hockey québécois deviennent réalité.

La suite logique pour les joueurs de la LHJMQ

Le programme de hockey de l’Université du Québec à Trois-Rivières n’a pas besoin de présentation dans la Ligue junior majeur du Québec.

«C’est reconnu», dit le capitaine Zachary Lavigne.

Natif de Drummondville, le joueur âgé de 24 ans a joué quatre saisons dans la LHJMQ, toutes avec les Saguenéens de Chicoutimi.

Sa venue chez les Patriotes s’est faite naturellement.

«À mon année de recrutement, plusieurs joueurs de 20 ans avaient déjà signé des ententes avec l’Université, raconte-t-il.

«Je voyais le potentiel qui se construisait. J’aimais la mentalité. J’ai été interpellé dès que Marc-Étienne Hubert est venu me parler.»

Meilleur ambassadeur qui soit

Hubert est un porte-parole idéal pour l’institution. Il a suivi le même cheminement que ses joueurs. Il est sorti de l’UQTR avec une majeure en éducation physique et une mineure en histoire.

«Il apporte un sentiment d’appartenance, continue Lavigne.

«C’est de là que vient sa passion. Il a joué ici, il transmet bien la culture des Patriotes.»

Lavigne en est à sa dernière année avec les Patriotes ; il étudie en administration des affaires.

«Je suis venu ici pour faire mes études, explique-t-il.

«Mon objectif était de continuer à me développer en tant que joueur de hockey et de bâtir mon plan d’après-carrière dans le domaine de la finance.»

Quatrième au Canada

Avant de se lancer dans le monde des affaires, Lavigne va continuer à jouer au hockey tant qu’il le pourra. Que ce soit dans une ligue professionnelle en Amérique du Nord ou en Europe où les avantages financiers sont excellents à plusieurs endroits.

Son coéquipier Simon Lafrance étudie quant à lui pour devenir enseignant en éducation physique et à la santé. Il lui reste une année pour obtenir son bac. Son frère Félix suit pour sa part des cours en administration.

Simon tire bien son épingle du jeu avec les Patriotes. Il est en tête des marqueurs du circuit ontarien et occupe la quatrième place au pays.

«Venir étudier à Trois-Rivières était le choix logique, dit-il.

«Étant de Saint-Eustache, c’est à une heure et demie de chez nous. La famille, c’est important pour moi. Je voulais être proche de la maison. J’avais connu l’éloignement quand je jouais à Val-d’Or.

«Enfin, le programme des Patriotes est reconnu à travers le Canada.»

La fiche des Patriotes leur confère le quatrième rang dans l’histoire du hockey universitaire canadien.

La LHJMQ a fait ses classes

Lafrance a toujours étudié quand il évoluait dans la LHJMQ, et ce, malgré les nombreux déplacements qu’il devait faire.

«À Val-d’Or comme à Victoriaville, j’allais au cégep sur place, relate-t-il.

«La Ligue junior majeur s’est beaucoup améliorée à ce niveau. J’ai vu l’évolution qui s’est faite entre ma première et ma quatrième année. Au début, on manquait les deux premières semaines de cours. À la fin, on était là dès le premier jour.»

Sous la direction de son commissaire, Gilles Courteau, la LHJMQ a institué il y a plusieurs années un programme de bourses d’études.

À l’exception du défenseur Hugo Allais, tous les autres joueurs des Patriotes ont évolué dans la LHJMQ. Natif d’Amiens, en France, Allais s’est amené au Québec alors qu’il était d’âge bantam. Marc-Étienne Hubert avait fait sa rencontre lors d’une série de matchs des Patriotes contre les équipes de première division française.