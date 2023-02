Les funérailles de l’ex-ministre Nadine Girault célébrées les 3 et 4 mars

Les funérailles de l’ancienne ministre caquiste Nadine Girault, décédée des suites d’un cancer du poumon le 12 février, seront célébrées les 3 et 4 mars à Laval.

Le public aura d’abord la possibilité d’offrir ses condoléances à la famille et aux proches le vendredi 3 mars au salon funéraire Les Espaces Memoria, entre 14 h et 21 h.

Le lendemain, une cérémonie privée se tiendra au même endroit sur le coup de 14 h, a précisé le gouvernement du Québec mercredi.

«Tous ceux qui ont eu la chance de connaître Nadine savent la femme exceptionnelle qu’elle était. Elle a été un modèle pour beaucoup de femmes, d’abord dans le monde des affaires et ensuite en politique. Je veux transmettre mes plus sincères condoléances à son conjoint, Alain, à sa famille et à ses proches. Jamais nous ne t’oublierons Nadine», a commenté le premier ministre François Legault.

Députée de Bertrand de 2018 à 2022, Mme Girault a été ministre des Relations internationales et de la Francophonie ainsi que ministre responsable de la région des Laurentides dans le gouvernement de la Coalition Avenir Québec. Elle a aussi occupé le poste de ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Les gens du public qui souhaitent lui rendre hommage sont invités à faire un don à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.