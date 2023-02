LHJMQ: Les Olympiques de Gatineau gardent les deux pieds sur terre

Même si les Olympiques de Gatineau connaissent une excellente séquence, Louis Robitaille demeure calme. Le directeur-général et entraîneur-chef est bien conscient qu’il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant de remporter les grands honneurs.

Robitaille aurait pourtant toutes les raisons de se péter les bretelles. Il dirige l’équipe de l’heure dans la LHJMQ. Les Olympiques n’ont encaissé que deux défaites en temps régulier depuis le 1er décembre. Ils ont remporté leurs dix derniers matchs.

Malgré cet excellent rendement, ils sont au deuxième rang de l’Association de l’Ouest derrière le Phoenix de Sherbrooke. Ils accusent trois points de retard sur leurs rivaux avec 14 matchs à jouer.

«Si nous finissons au premier rang, c’est tant mieux, a souligné Louis Robitaille. Depuis le 1er décembre, on a seulement perdu deux matchs en temps régulier (un contre Québec et un autre contre Victoriaville).

«On fait ce que nous avons à faire. C’est sûr que ce serait le fun d’avoir la première place, mais si ça n’arrive pas, ça n’arrive pas. Ultimement, ce qu’on veut, c’est le gros trophée comme les cinq ou six autres équipes qui ont acquis des joueurs importants durant la période des transactions.»

• À lire aussi: Violence dans les sports: Courteau annonce un programme de prévention

La pression d’aller au bout

Les Olympiques sont parmi les favoris pour rafler les grands honneurs. Ce statut peut venir avec une certaine pression sur les épaules des joueurs et des entraîneurs. Un aspect qui ne préoccupe pas Robitaille.

«On fait fi de cela, a-t-il mentionné. On aime notre équipe et on a acquis des joueurs comme Riley Kidney, Alexis Gendron, Francesco Lapenna et Cam MacDonald.

«Ils se sont greffés à un noyau déjà intéressant. On se concentre sur notre jeu. On n'a pas d’impact sur ce que les autres formations vont faire.

«On veut continuer d’améliorer notre jeu tout en étant intransigeant sur notre identité.»

• À lire aussi: Incursion dans l'univers des Patriotes de l’UQTR, les champions méconnus du hockey universitaire

Une équipe en santé

Les Olympiques ont tous les ingrédients en place pour connaître du succès. Cependant, les nombreuses blessures à des joueurs importants ont mis la formation de l’Outaouais à l’épreuve.

«On a réussi à survivre à cela lors de la première moitié de la saison, a précisé Robitaille. Il faut donner du crédit aux joueurs qui ont maintenant davantage un rôle de profondeur.

«Ils ont tenu la barque et ils ont fait en sorte que nous avons eu des résultats positifs. Tout le monde accepte son rôle. On a une équipe tissée serrée et qui veut gagner.»

Avec le retour des blessés, certains joueurs comme Samuel Savoie ont vu leur temps de jeu diminuer dans les dernières semaines.

• À lire aussi: Nathan Darveau, le gardien d’élite que les équipes de la LNH ignorent

«Il a été une bougie d’allumage pour nous. Quand tu vois des gars comme Gendron et MacDonald arriver, ça se peut que tu aies moins de temps de glace.

«Malgré cela, il continue de s’améliorer. Il est tellement important à notre équipe. La profondeur va être cruciale dans nos succès.»

Avec une équipe en santé, les Olympiques ont lancé un message fort la semaine dernière en battant les 67’s d’Ottawa, la meilleure équipe de ligue de l’Ontario et les Mooseheads de Halifax.

«Dans ce type de situation, tu ramasses de l’information sur ta formation. Contre le Cap-Breton, on n’a pas joué un grand match, mais on a réussi à le gagner.

«Il faut continuer d’apprendre à jouer de la bonne façon même si on gagne. Il faut garder les joueurs imputables sur la glace. De ce côté, nos leaders font un travail extraordinaire.»