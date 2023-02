LHJMQ: Riley Kidney livre la marchandise avec les Olympiques

Les Olympiques avaient une formation puissante sur papier avant la période des transactions. Toutefois, Louis Robitaille a décidé de l’amener à un autre niveau avec l’acquisition de l’attaquant Riley Kidney. Un coup de maître.

Depuis son arrivée avec les Olympiques, le choix de deuxième tour du Canadien en 2021 donne raison à Robitaille et à son comité hockey. Son rendement est spectaculaire.

Lors de ses 15 premiers matchs dans l’uniforme blanc, noir et gris, le hockeyeur d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, a inscrit neuf buts et 29 passes pour 38 points. Kidney affiche un excellent différentiel de +22 en plus d’avoir marqué quatre buts gagnants.

Difficile de demander mieux.

«Quand tu greffes un des meilleurs joueurs de la ligue, ça va donner un second souffle à ton alignement, a indiqué Louis Robitaille. Il ne faut pas oublier non plus le retour au jeu d’Olivier Nadeau qui n’avait pas joué avant Noël.»

Les autres acquisitions ont également amené les Olympiques à un autre niveau. Et ce n’est pas terminé.

L’importance des unités spéciales

Les unités spéciales seront encore une des clés des équipes en séries. C’est un secret de Polichinelle et ce n’est pas différent chez les Olympiques.

«On veut se servir des 15 derniers matchs pour peaufiner cet aspect afin de trouver les bonnes combinaisons. Il faut trouver la bonne chimie.

«Il n’y a pas de doute que les unités spéciales auront un rôle prépondérant dans les séries.»

Les ajouts des Kidney, Alexis Gendron et Cam MacDonald procurent une force de frappe aux Olympiques en avantage numérique. Une chose est sûre: les équipes adverses devront éviter le banc des punitions si elles veulent avoir une chance de les battre. Pour le reste, Gatineau a tous les outils nécessaires pour faire un long parcours en séries.