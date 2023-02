LNH : soirée historique pour Connor McDavid

Le capitaine des Oilers d’Edmonton, Connor McDavid, a encore prouvé mardi l’excellence de son jeu lui permettant de se tailler lentement mais sûrement une place parmi les plus grands joueurs de l’histoire de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Le numéro 97 a récolté deux buts et une mention d’aide dans une victoire de 4 à 2 aux dépens des Flyers de Philadelphie, portant à 802 son total de points en carrière. En participant au but de Leon Draisaitl en troisième période, il a atteint le plateau des 800, devenant le cinquième hockeyeur le plus rapide à accomplir ce fait d’armes. L’attaquant a eu besoin de 545 parties pour ce faire : seuls Wayne Gretzky (352), Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) et Peter Stastny (531) ont fait mieux.

McDavid, 26 ans, possède tous les outils et le temps requis pour surpasser d’autres marques et tenter de s’approcher de Gretzky et de ses 2857 points.

«Ce sont deux des meilleurs au monde, purement et simplement, a qualifié en conférence d’après-rencontre Draisaitl au sujet du pivot ainsi que de son coéquipier Ryan Nugent-Hopkins. C’est tellement plaisant de partager la glace avec eux. Je me sens très chanceux et choyé d’avoir l’opportunité d’évoluer en leur compagnie depuis si longtemps.»

Détenteur du 180e rang des pointeurs de tous les temps, McDavid devrait rattraper incessamment Garry Unger (804), Milan Hedjuk (805) et Rick Vaive (805). Chez les athlètes actifs, il occupe la 24e place, non loin derrière Jakub Voracek (806), des Blue Jackets de Columbus. Sidney Crosby, des Penguins de Pittsburgh, domine les joueurs toujours en action avec 1477 points, ce qui lui vaut le 15e échelon.

Les Oilers reprendront le boulot en visitant justement «Sid the Kid» et ses comparses, jeudi. L’affrontement sera diffusé sur les ondes de la chaîne TVA Sports.