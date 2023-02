Maternelle 4 ans: «À l’impossible, nul n’est tenu», dit Legault

François Legault plaide aujourd’hui qu’il était devenu impossible de livrer les maternelles 4 ans à l’intérieur du mandat, alors même qu’il était allé jusqu’à mettre son siège en jeu en s’engageant à le faire. Les oppositions accusent le gouvernement d’avoir fait preuve d’entêtement dans ce dossier.

• À lire aussi: Québec forcé de ralentir la création de classes de maternelle 4 ans

«Je souhaite que le plus vite possible, tous les parents aient accès à une maternelle 4 ans, a dit le premier ministre, mercredi, en mêlée de presse au parlement. Maintenant, comme je le dis souvent à mon épouse, à l’impossible, nul n’est tenu. On va essayer de le faire le plus rapidement possible. Mais il faut quand même réaliser qu’il y a une pénurie de main-d’œuvre.»

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a annoncé mardi que le gouvernement est forcé par la pénurie de main-d’œuvre et le manque de locaux à ralentir le développement des maternelles quatre ans.

En 2018, François Legault s’était engagé à créer 5000 classes de maternelle 4 ans, en allant même jusqu’à mettre son siège en jeu. Quatre ans plus tard, la cible a fondu de moitié, et la réalisation du projet est repoussée à 2029-2030.

Voir la lumière

Selon les oppositions, il s’agissait d’une décision inévitable, retardée par l’entêtement dont a fait preuve le gouvernement. Tant les libéraux que les solidaires et les péquistes ont rappelé mercredi que de nombreux signes précurseurs laissaient présager ce qu’ils considèrent un échec de la CAQ.

«François Legault promet, en 2018, main sur le cœur: “Je mets mon siège en jeu. Je fais les maternelles quatre ans, je vais en faire 5000 classes, créer 50 000 places.” Aujourd’hui, c’est un aveu d’échec, dans sa cinquième année, on lui disait: ça coûte trop cher. Non, non, non, c’est 122 000 $. À la fin des courses, c’est en moyenne 1,2 million», a tonné le chef intérimaire du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay.

«M. Drainville a vu la lumière, a ironisé Gabriel Nadeau-Dubois. C’est juste dommage qu’avant lui M. Roberge ne l’ait pas vue et qu’au départ de tout ça, M. Legault ne l’ait pas vu.»

Quant aux péquistes, ils ont rappelé que la priorité aurait dû être d’améliorer le réseau de CPE. «C’est ça qu’elles veulent, les familles», a dit Pascal Bérubé.

Pas de gaieté de cœur, dit Drainville

Le ministre Drainville a réitéré mardi qu’il n’a pas pris cette décision «de gaité de cœur», réaffirmant l’importance de développer les maternelles 4 ans au Québec. «Plus on prend tôt les enfants, meilleures sont les chances de réussite», a-t-il glissé, dans les couloirs du parlement.

À la question de savoir si le gouvernement avait mal pris la mesure de la pénurie de main-d’œuvre dans les dernières années, M. Drainville a rappelé qu’en 2021, l’objectif a été repoussé de deux ans, et que depuis le manque de personnel s’est aggravé.