Meilleure performance de l’histoire d’Hydro-Québec

Grâce à la forte montée des prix sur les marchés d’exportation et les températures hivernales froides observées en début d’année, son bénéfice net a atteint 4 557 M$, comparativement à 3 564 M$ pour l’exercice précédent.

«Compte tenu de ces résultats sans précédent, Hydro-Québec sera en mesure de verser à son unique actionnaire, le gouvernement du Québec, un dividende de 3 418 M$, soit le plus élevé de son histoire», dit Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière.

La forte montée des prix de l’énergie propulse les ventes hors Québec. Les produits d’exportation ont frôlé les 3 G$, en hausse de près de 60 %. L’augmentation du prix de vente moyen de l’électricité, à 8,2 ¢/kWh, contre 5,0 ¢/kWh un an plus tôt y a grandement contribué.

L’hiver froid a également contribué à l’atteinte d’un volume inégalé de ventes sur le marché québécois, soit un volume record de 180,6 TWh, en hausse de 5,4 TWh.

Hydro-Québec souligne aussi que des événements météorologiques extrêmes ont engendré des dégâts importants et qui ont privé de courant un demi-million de clients et clientes. Les coûts totaux de rétablissement du service en 2022 pour la société d’État ont été de 126 M$, soit le montant le plus élevé depuis la crise du verglas.

« Je tiens à saluer le travail formidable de nos équipes – des femmes et des hommes d’expérience dont la rigueur, l’esprit d’innovation et le cœur à l’ouvrage nous permettent de rêver grand dans la poursuite de notre objectif de décarboner l’économie et de le faire en créant de la richesse pour toutes les collectivités du Québec », a commenté la présidente-directrice générale, Sophie Brochu, dont il s’agit probablement de la dernière sortie publique en tant que PDG d’Hydro.

