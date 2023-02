Pier-Luc Funk crève l'écran dans «Plan B»

Le comédien Pier-Luc Funk a prouvé sa grande forme sur le plateau de la quatrième saison de la série «Plan B», tant il court, grimpe et saute partout.

Son personnage, Jessy Bonin, est un petit voyou évoluant dans un quartier défavorisé de Montréal. Il découvre de façon fortuite l’agence Plan B, qui permet de revisiter le passé pour le corriger. Comme dans les trois volets précédents, les protagonistes qui contactent cette entreprise constatent rapidement que ce n’est pas une partie de plaisir de voyager dans le passé, même en ayant les meilleures intentions du monde. En modifiant le cours de moments moins glorieux ou difficiles à accepter, on crée forcément d’autres enjeux et plus de complications encore.

Jessy court tout le temps, sans doute pour fuir l’insupportable. Il court aussi parce qu’il est incapable de s’aimer et d’accepter l’amour d’autrui, hypothéqué qu’il est par son parcours de vie. Cette course en avant, autant physique que psychologique, donne beaucoup de rythme à la saison, qui se consomme d’une traite, si possible.

Au sommet de son art

Pier-Luc Funk est au sommet de son art dans les six épisodes, que les journalistes télé ont tous pu voir cette semaine. Son Jessy, 24 ans, est à la fois brisé, angoissé, menteur, rongé par la culpabilité, filou, violent, le tout sur fond de bon garçon. Disons que la partition du comédien de 28 ans, très chargée, et la réalisation, très physique, prouvent une fois de plus son grand talent, comme nous l’avions constaté dans «Fragile» ou dans «Pour toujours, plus un jour». C’est qu’il ne l’a pas eu facile, Jessy. Élevé par des parents dysfonctionnels, dans un milieu pauvre, dur et violent, il tire le diable par la queue et sort de prison quand on fait sa connaissance.

Chapeau également aux autres comédiens, dont ceux qui campent les parents de Jessy. Sa mère toxicomane (Évelyne Rompré) et son père léthargique (Patrice Robitaille) livrent des scènes bouleversantes et très dures. Étienne Galloy, qui incarne le meilleur ami «punching bag» de Jessy met un peu d’humour dans toute cette noirceur alimentée par des insultes, des coups et des gens qui aiment mal. Il faut aussi souligner le jeu de Marc Beaupré et de Guillaume Laurin, les frères Dupuis, deux pourris qui vivent dans le même complexe délabré que Jessy. La distribution est complétée par Jean-Michel Anctil, Rose-Anne Déry, Josée Deschênes et Mounia Zahzam.

Le scénario en six épisodes est signé par Jacques Drolet et Jean-François Asselin. Ce dernier réalise à nouveau cette saison bien ficelée, qui comporte un revirement jouissif au cinquième chapitre. Cette quatrième saison devait dans les faits être tournée avant la troisième, qui mettait en vedette Anne-Élisabeth Bossé et Patrick Emmanuel Abellard (qui font des apparitions éclair), mais la pandémie a joué les trouble-fêtes.

MM. Asselin et Drolet, dont le travail sur «Plan B» a fait l’objet d'adaptations en France, en Belgique et bientôt en Allemagne, planchent déjà sur les textes de la cinquième saison pour le Québec.

Produite par KOTV, la quatrième saison de «Plan B» est disponible dès ce jeudi dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.