Planifions l’extinction des énergies fossiles dans nos bâtiments

Les cuisinières au gaz ont défrayé la manchette récemment. La combustion du gaz «naturel» émet des polluants tels que les oxydes d’azote, les particules fines, les aldéhydes et le monoxyde de carbone dans nos cuisines. Qui plus est, la cuisinière est une source de pollution même éteinte. L’exposition à ces polluants augmente l’incidence de maladies pulmonaires comme l’asthme, mais aussi d’autres maladies comme les maladies cardiaques, le cancer et même la dépression.

Pour ne donner qu’un exemple, une méta-analyse de 2013 conclut que les enfants vivant dans une maison avec cuisinière au gaz ont 42 % plus de risque de vivre des symptômes d’asthme.

Par contre, les problèmes de santé liés aux énergies fossiles dépassent largement notre exposition aux polluants résultant de leur combustion dans la cuisine. On respire tous et toutes, 24 heures sur 24, de l’air intérieur et extérieur contaminé par la combustion fossile, et on ne peut échapper à cette pollution en changeant seulement la cuisinière! Une étude sérieuse estime qu’au Canada, près d’une mort sur sept est liée à la pollution par les énergies fossiles de l’air qu’on respire.

Gaz à effet de serre

Parler du risque pour la santé des cuisinières au gaz nous force aussi à confronter le problème des gaz à effet de serre (GES) générés par toute source de combustion fossile, puisque la crise climatique causée par nos émissions de GES est la plus grande menace à la santé au 21ème siècle.

En plus d’émettre beaucoup moins de GES, l’électricité produite de sources renouvelables est moins chère et beaucoup moins polluante que les alternatives fossiles. On peut tout aussi bien cuisiner sur une cuisinière électrique, et le principe de l’électrification s’applique aussi à nos chauffe-eaux et nos systèmes de chauffage. On n’a plus besoin de brûler des énergies fossiles, de polluer l’air qu’on respire et de détruire le climat pour bien vivre.

Viser la carboneutralité

Il est donc évident que le gaz «naturel» et les autres énergies fossiles sont des énergies du passé. Plusieurs États ou grandes villes planchent déjà sur l’élimination progressive de la combustion fossile dans leurs bâtiments, incluant mais ne se limitant pas aux cuisinières. Tel que demandé le 17 janvier dernier par plusieurs groupes de la société civile, une commission parlementaire sur les risques associés aux cuisinières au gaz est une nécessité et une demande que nous soutenons. Mais c’est une feuille de route prévoyant l’extinction de toute la combustion fossile dans les bâtiments dont le Québec a vraiment besoin.

Le Québec vise la carboneutralité avant 2050...considérant la durée de vie des appareils à combustion fossile, c’est dès maintenant qu’il faut planifier leur retrait de nos bâtiments, ainsi que modifier la Loi sur le bâtiment pour ne plus en installer. Une Loi sur le bâtiment carboneutre serait un legs inestimable pour l’avenir de notre société. Nous avons déjà en main des solutions supérieures aux énergies fossiles pour nos besoins domestiques et institutionnels...positionnons-nous pour devenir une référence dans ce domaine qui sera un des grands chantiers du XXIème siècle.

Photo courtoisie, Stephan Williams

Dre Geneviève Ferdais, MD

Omnipraticienne GMF du Sud-Ouest et CLSC Verdun

Chargée d'enseignement clinique à l’UdeM

Au nom de Pour nos enfants Montréal

Photo courtoisie, Michel Germain

Nathalie Ainsley pour Mères au front

*** Pour nos enfants et Mères au front sont deux réseaux de groupes menés par des parents à travers le Canada qui œuvrent pour la justice climatique et un meilleur avenir pour toutes les générations.