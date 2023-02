«Sortons les radios-poubelles»: nouvelle offensive de RNC Média et Radio X contre un groupe Facebook

La station Radio X et son propriétaire RNC Média poursuivent leurs démarches devant les tribunaux afin d’identifier les auteurs anonymes à l’origine du groupe «Sortons les radios-poubelles».

La semaine dernière, RNC Média a déposé en Cour supérieure une demande introductive d’instance en injonction de type « Norwich » à l’endroit de Vidéotron, Rogers et Telus.

Il s’agit d’une deuxième action en ce sens. Le 22 octobre 2022, le juge Alain Michaud avait en effet émis une première ordonnance de type Norwich à l'encontre de Meta afin de connaître l'identité des opérateurs de la page Facebook « Sortons les radios-poubelles », dont notamment leurs adresses IP.

Peu de temps après, Radio X a ainsi obtenu les adresses IP ainsi que les numéros de téléphone « du ou des Utilisateurs de la page Facebook. » La prochaine étape serait de réussir à avoir leurs noms.

L’ordonnance Norwich est une injonction par laquelle un tribunal peut exiger d’un tiers qu’il communique certaines informations à la partie demanderesse, information nécessaire afin que cette dernière puisse identifier une potentielle partie défenderesse, qui est jusqu’alors inconnue.

De cette façon, la station de radio continue de mettre de la pression et progresse dans ses efforts afin de connaître « John Doe », qui peut devenir un éventuel adversaire dans un recours futur.

Volonté de nuire

Selon cette nouvelle demande, Radio X affirme ne pas se plaindre de l'exercice de la liberté d'expression, mais se dit interpellée par la volonté de nuire à ses intérêts commerciaux, de même que par le harcèlement de ses partenaires d’affaires.

« Les comportements reprochés aux Utilisateurs anonymes durent depuis près de 10 ans », peut-on lire.

Selon RNC Media, les personnes visées auraient commis plusieurs actes répréhensibles au cours des dernières années en diffusant des propos malveillants et non fondés à l'égard de Radio-X et leurs propos dépassent ce qui est tolérable.

Les éléments de preuve présentés au Tribunal s'avèrent, d’après la station, suffisants à l'obtention d'une ordonnance de type « Norwich ».

Identification impossible

Radio X croit que Videotron, Rogers et Telus sont les seules sources possibles à détenir les informations recherchées.

À ce jour, il serait impossible pour la station d'identifier plus précisément les Utilisateurs anonymes.

La présente demande vise notamment à connaître l'identité et l'adresse civique du ou des Utilisateurs liés à l’Adresse IP obtenue il y a quelques mois.

RNC Média soutient par ailleurs que l'atteinte illicite à ses droits outrepasse l'attente légitime de respect de la vie privée.

Longue bataille

De son côté, la coalition « Sortons les radios-poubelles », créée en 2012, souhaite dénoncer l’intimidation et les propos mensongers diffusés sur les ondes de Radio X.

La coalition a dû fermer sa page Facebook parce que RNC Média menaçait d’entamer des procédures pour les obliger à dévoiler le nom de ses administrateurs. Le groupe est encore actif ailleurs sur les réseaux sociaux.

« Nous nous opposons à cette tentative de bâillonner et de refuser toute espèce de critique, qui porte atteinte de façon frontale à la liberté d’expression », a écrit, dans une lettre ouverte publiée en janvier 2022, Alain Saulnier, ex-directeur général de l’information de Radio-Canada, au nom de plusieurs signataires, notamment Dominique Payette, Catherine Dorion, Alexandre Boulerice, Safia Nolin, Léa Clermont Dion et Boufeldja Benabdallah.

L’actuelle demande sera présentée devant le tribunal au mois de mars prochain.