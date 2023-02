Succès de la semaine de 4 jours au Royaume-Uni

Un test à grande échelle de la semaine de quatre jours au Royaume-Uni, réalisé entre juin et décembre 2022, a largement convaincu les entreprises qui l'ont expérimentée, selon les conclusions publiées mardi par les organisateurs.

Plus de 60 entreprises ont participé à cette expérience qui a permis à près de 3000 salariés de travailler un jour de moins par semaine tout en conservant le même salaire. Le test était organisé par l'association 4 Day Week Global, avec notamment les universités de Cambridge et Boston College.

Les résultats «montrent que presque toutes les entreprises poursuivront la semaine de 4 jours après l'essai», avec notamment plus de neuf sur dix qui se disent certaines de continuer, selon un communiqué. Seules 4% des compagnies se disent certaines d'arrêter.

L'expérience a été «très, très positive» et la différence se voit «au quotidien» chez les salariés, a raconté à l'AFP Nathan Jenkinson, directeur client chez Tyler Grange, une société de conseil en questions environnementales, qui a désormais définitivement adopté la semaine de quatre jours.

Les salariés «arrivent au travail au début de la semaine le lundi après avoir eu trois jours de repos, beaucoup plus positifs et avec beaucoup plus d'énergie», a-t-il poursuivi.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise a très légèrement augmenté pendant l'essai (+2%), l'absentéisme a chuté de 66% et le nombre de candidatures a augmenté de 88%.

De manière générale, l'étude révèle que les entreprises n'ont pas été pénalisées par ces semaines allégées.

Les recettes sont restées stables en moyenne pendant l'expérience (+1,4% pendant l'essai), affichant même une progression de 35% par rapport à la même période de 2021. Les entreprises ont aussi vu moins de démissions ou d'absentéisme, selon les chercheurs.

L'étude relève encore des «améliorations significatives en matière de santé physique et mentale, de temps passé à faire de l'exercice et de satisfaction globale dans la vie et au travail», avec des taux de stress, d'épuisement professionnel et de fatigue en diminution, et des problèmes de sommeil en baisse.

La plupart des entreprises ont choisi de donner son vendredi à tout le monde «et cela fonctionnait particulièrement bien là où les équipes devaient travailler ensemble en même temps», a précisé à l'AFP Brendan Burchell, sociologue à l'université de Cambridge.

Mais en fonction des besoins, dans d'autres entreprises certains prenaient le lundi ou trouvaient «des solutions créatives» comme de prendre plus de jours en hiver et moins en été, dans le cas d'emplois plus saisonniers, a précisé le chercheur.

Initialement, 70 entreprises s'étaient inscrites pour participer à ce projet, mais neuf ont renoncé avant le démarrage, précisent les organisateurs, le plus souvent parce que la société ne se sentait pas suffisamment prête.

Les expérimentations de la semaine de quatre jours se sont multipliées récemment en Europe, mais aussi aux États-Unis et au Canada ou encore en Australie et en Nouvelle-Zélande.