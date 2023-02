Menus à petits prix: super rabais pour les œufs et le bacon

Afin d’aider nos lecteurs à affronter entre autres les contrecoups de la hausse des prix des aliments, notre nouvelle collaboratrice Myriam Gendron, créatrice du site Tout simplement bouffe, propose chaque semaine un menu à petit prix à partir des meilleurs rabais en épicerie de la semaine.

Rabais en épicerie du 23 février au 22 mars 2023

D’ailleurs, pour l’occasion, si vous aimez bruncher en famille, ça coûte beaucoup moins cher de le faire dans le confort de sa maison ! L’emballage de 18 œufs est à 3,66 $ chez Maxi (0,20 $ par œuf, c’est le meilleur rabais des derniers mois). Le paquet de 500 g de bacon est lui aussi au rabais à 4,99 $ (toujours chez Maxi). Et pourquoi ne pas compléter le déjeuner avec une variété de petits fruits à petit prix : casseaux de bleuets et mûres sont à 1,77 $ chez Super C et celui de fraises à 2,22 $ chez Metro !

Parlant de fruits, ce qui retient mon attention cette semaine c’est... l’ananas ! À 1,44 $ chez Maxi, il est à son plus bas depuis plus d’un an ! Surveillez les étalages, les fans de mise en conserve et de déshydratation ne manqueront certainement pas le rendez-vous ! Tant qu’à être dans le vif du sujet : parlons de conservation. J’ai déjà fait mention des fruits climactériques, c’est-à-dire les fruits qui continuent de mûrir après la cueillette. Beaucoup seront surpris d’apprendre que l’ananas n’en fait pas partie. Un peu comme les agrumes, il finira par pourrir si on attend trop longtemps avant de le consommer et ne deviendra surtout pas plus sucré. En fait, l’ananas a été récolté pour être prêt à consommer. Un ananas à l’écorce jaune ne garantit en aucun cas qu’il est mûr. Comment donc le choisir ? Fiez-vous aux feuilles ! Plus foncé est le vert et plus fringantes sont les feuilles, le mieux c’est ! Il peut évidemment rester quelques jours à température ambiante, mais vous pourrez prolonger sa durée de vie en le transférant au réfrigérateur. Petite astuce zéro gaspi : une fois l’ananas coupé, vous pouvez utiliser le cœur pour aromatiser de l’eau !

Du côté de la viande, la demi-longe à 1,77 $/lb chez Maxi est à prix d’ami. C’est la pièce parfaite pour couper vous-même vos côtelettes ou vos cubes de porc... et pour faire quelques réserves au congélateur !

Bonne popote !

EN VEDETTE CETTE SEMAINE

LUNDI

CUISSES DE POULET RÔTIES EN CROÛTE D’HERBES

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Vous aurez besoin d’environ une livre de poulet pour votre riz frit. Vous pourriez enfourner quatre cuisses supplémentaires (sans les herbes) pour un repas express plus tard dans la semaine. D’ailleurs, en plein hiver, ce n’est pas la saison des herbes fraîches : on peut toujours les remplacer par des fines herbes séchées, mais dans une proportion moindre (1 c. soupe d’herbes fraîches = 1 c. thé d’herbes séchées). Ici, on peut remplacer la demi-tasse de chacune par environ 40 ml d’herbes séchées (soit 1 c. soupe + 2 c. thé).

MARDI

SOUPE AU BŒUF HACHÉ ET AUX PETITS POIS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Jeff Coulson

MERCREDI

SPAGHETTIS AUX CREVETTES, AUX TOMATES ET AU FETA

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Angus Fergusson

JEUDI

FALAFELS AUX ASPERGES

Recette tirée de Coup de pouce

PhotoTango Photographie

BON À SAVOIR !

Pas de robot ? Avec un peu d’huile de coude et un bon pilon, vous y arriverez (à condition d’avoir coupé tous les éléments plus petits au départ). Servir sous forme de bol : grain de votre choix, verdure, légumes et vinaigrette au choix ! Les falafels pourraient aussi avoir été préparés la veille.

VENDREDI

RIZ FRIT AU POULET ET À L’ANANAS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

Le riz cuit et refroidi est vraiment essentiel pour un bon riz frit. D’ailleurs, si vous avez du poulet déjà cuit, vous pourrez tout de suite passer à la deuxième étape.

LUNCH

SALADE JARDINIÈRE AUX ŒUFS ET VINAIGRETTE CRÉMEUSE AU PESTO

Recette tirée de Recettes du Québec

Photo Marie-Eve Bergeron

BON À SAVOIR !

Une salade, c’est toujours un bon vide-frigo ! Profitez-en pour passer ce qui traîne dans votre frigo côté légumes.

COLLATION

PAIN AUX CAROTTES ET À L’ANANAS

Recette tirée de Coup de pouce

Photo Tango Photographie

BON À SAVOIR !

N’hésitez pas à broyer de l’ananas frais en remplacement de celui en conserve. Au besoin, on égoutte aussi le surplus de liquide (ne le jetez pas : contrairement au sirop de la conserve, c’est un bon petit jus frais !).