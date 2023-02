Tania Textiles fermera ses portes après 60 ans

Le magasin spécialisé en tissus de Saint-Roch, Tania Textiles, fermera ses portes le 13 avril prochain après plus de 60 ans d’existence. Le commerce qui a pignon sur rue sur la rue Saint-Joseph aura servi des milliers de clients fidèles depuis sa création par une entrepreneuse avant-gardiste.

« Je suis rendu là », explique le propriétaire de Tania Textiles, Serge Vincent. L’homme de 73 ans est sur le point de s’offrir une retraite bien méritée, après 45 ans au sein de l’entreprise familiale.

Vincent Desbiens

« J’ai fait deux deuils dans les dernières années, celui de ma mère, décédée en 2021 et, dernièrement, celui de ne plus voir la clientèle tous les jours [à partir du mois d’avril] », constate-t-il.

Serge Vincent s’était promis de maintenir les opérations de l’entreprise familiale tant que sa mère, Antonia Coderre, était en vie. « C’est elle qui a commencé cette aventure-là et je ne voulais rien savoir d’y mettre fin avant de lui dire un dernier au revoir. »

Pionnière

Née en 1929 à Acton Vale, Mme Coderre a développé une passion pour le textile en travaillant dans une manufacture de chaussures. Un jour, elle a décidé de lancer sa propre entreprise de tissus dans sa ville natale. Quelques années plus tard, elle a déménagé ses opérations à Saint-Hyacinthe, où elle a continué à développer sa marque.

« Ma mère, c’était toute une entrepreneure. Quand mes parents ont divorcé, elle a dû tout laisser derrière et elle est allée habiter à Québec avec ses enfants, confie M. Vincent. Une fois sur place, elle a trouvé ce local de Saint-Joseph à louer et a créé Tania Textiles, en partant de son surnom. Moi, j’ai grandi là-dedans. »

Serge Vincent raconte qu’à un certain moment, l’entreprise familiale comptait trois locaux sur la rue Saint-Joseph.

«À l’époque, le monde avait pas assez d’argent pour se payer que des beaux vêtements dans les magasins. On en vendait du tissu! Puis un moment donné, le centre d’achat est arrivé au bout de la rue et on a dû ramener nos opérations seulement à un endroit.»

