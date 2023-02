Tempête de neige: des milliers de vols annulés aux États-Unis et au Canada

La tempête qui s’abat sur le Midwest américain cause le chaos dans certains aéroports, entraînant des milliers de reports et d’annulations de vols incluant à Toronto et à Montréal.

• À lire aussi: Météo au Québec: dans certaines régions, on doit se préparer à recevoir de la neige durant 36 h

Jusqu’à une vingtaine de centimètres de neige s’accumulaient mercredi dans diverses villes du centre des États-Unis, entraînant l’inévitable cascade de désagréments qui affectent les aéroports dans ces circonstances.

Getty Images via AFP

Selon le site spécialisé FlightAware, on comptait plus de 2700 vols retardés et plus de 1400 annulés aux États-Unis en milieu d’après-midi.

Getty Images via AFP

À lui seul, l’aéroport de Minneapolis-Saint-Paul affichait environ 200 vols annulés, soit 45 % des vols prévus dans la journée. Près d’une centaine affichait aussi du retard.

Autre plateforme majeure du transport aérien américain, l’aéroport de Denver cumulait pour sa part 120 vols annulés et 180 retardés un peu avant 15 h, heure de l’Est, toujours selon les données de FlightAware.

Getty Images via AFP

Le Canada pas épargné

Les déboires de ces aéroports américains avaient des répercussions jusqu’au Canada, particulièrement à Toronto.

L’aéroport Person cumulait 77 vols annulés et près d’une centaine retardée en mi-journée, soit l’équivalent d’un vol sur six annulé ou retardé.

Les autorités aéroportuaires ont d’ailleurs lancé un message à la clientèle, l’invitant à partir d’avance en raison des conditions routières qui pouvaient se détériorer et à bien vérifier l’état de leur vol.

Les gestionnaires de l’aéroport Montréal-Trudeau, où 1 vol sur 10 était retardé mercredi, ont partagé un message similaire.

«Une bordée de neige est attendue à Montréal, dans la nuit de mercredi à jeudi matin. Vérifiez l’état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne, avant de vous déplacer à YUL, et prévoyez vos déplacements vers et depuis l'aéroport», ont0ils conseillé.

La tempête qui s’abat sur le Midwest devrait s’amener sous peu à Toronto, puis à Montréal, laissant une vingtaine de centimètres de neige dans son sillage dans le sud-ouest du Québec, tandis que l’Ontario pourrait goûter à d’importantes accumulations de verglas.