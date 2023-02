Un deuxième spectacle pour P!nk au Centre Bell

La popularité de P!nk au Québec ne démord pas. Quelques jours après avoir annoncé un premier concert au Centre Bell pour le mois de novembre, la chanteuse vient d’ajouter une deuxième date de sa tournée Trustfall.

C’est la semaine dernière que P!nk a annoncé en grandes pompes les dates de sa tournée mondiale Trustfall, du nom de son nouvel album. L’engouement étant très grand, la chanteuse a annoncé sept supplémentaires à son itinéraire : San Francisco, Tacoma, Vancouver, Kansas City, Montréal, New York et Orlando.

À Montréal, Alecia Beth Moore, de son vrai nom, sera en prestation au Centre Bell les 1er et 2 novembre. GROUPLOVE et KidCutUp assureront la première partie.

C’est à Sacramento, le 12 octobre, que la tournée produite par Live Nation fera son envol. Elle se promènera dans les arénas à travers l’Amérique du Nord.

La tournée suivra celle de stades Summer Carnival 2023. Pour celle-ci, P!nk sera accompagnée des invitées spéciales Brandi Carlile et Pat Benatar & Neil Giraldo, en plus de GROUPLOVE et KidCutUp.