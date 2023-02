Un enfant de neuf ans et un journaliste de télévision tués en Floride

Un homme de la Floride soupçonné d'avoir tué une femme plus tôt mercredi est revenu sur les lieux du crime dans l'après-midi et a tiré sur quatre autres personnes, tuant un enfant de 9 ans et un journaliste de télévision.

Vers 11 heures, une femme d’une vingtaine d’années a été retrouvée abattue dans les environs de Pine Hills. L’équipe de Spectrum 13 s’est rendue sur les lieux afin de courir le tragique incident, a déclaré le shérif John Mina, du comté d’Orange.

Keith Melvin Moses, le suspect de 19 ans dans le meurtre précédent, est revenu sur les lieux vers 16h et a ouvert le feu sur le véhicule dans lequel se trouvaient le reporter et le photographe, dont l'un est décédé par la suite, a déclaré M. Mina.

Le suspect s'est ensuite rendu dans une maison voisine, où il a tiré sur une mère et son enfant de 9 ans, lequel est décédé.

M. Moses a été inculpé pour la mort de la première femme; il sera également inculpé pour les quatre autres fusillades.

«Le suspect ne dit pas grand-chose pour le moment», a déclaré M. Mina. «On ne sait pas s'il savait qu'il s'agissait de médias d'information ou non».

Toujours selon le shérif, aucun lien ne relierait le suspect et la mère dont l’enfant a été abattu.

La première victime était toutefois une connaissance du suspect, a-t-il dit.