Une transaction imminente entre le Canadien et les Rangers?

Si on s'attend à une période des échanges assez tranquille chez le Canadien, Jeff Gorton pourrait tout de même conclure une transaction avec son ancienne formation.

C'est du moins ce que le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Friedman rapportait mercredi.

Selon lui, le Canadien pourrait représenter des bons partenaires dans le but d'aider les Rangers à alléger leur masse salariale en échange d'espoirs.

Comme Gorton a longtemps travaillé pour New York, il connaît de nombreux jeunes dans l'organisation et il serait possible qu'il cherche à en obtenir.

Le journaliste ajoute aussi que Evgenii Dadonov pourrait quitter Montréal, mais que la direction des Canadiens tient à garder un certain nombre de vétérans avec l'équipe pour aider les jeunes à bien se développer.