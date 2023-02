Ville de Québec: durée record pour le conseil municipal

D’une durée de près de sept heures, la séance du conseil municipal de mardi, à Québec, a été la plus longue depuis celle fort tumultueuse du 1er juin 2009.

• À lire aussi: Élu municipal remplacé par un non-élu: l’avis de proposition de Jackie Smith rejeté

• À lire aussi: Les déceptions du chef de l’opposition

Au cours des 14 dernières années, aucune séance du conseil municipal n’a dépassé la durée de six heures. La raison est fort simple. Débutant à 17 h, les séances ne pouvaient légalement pas aller au-delà de 23 h, selon le Règlement.

La limite de 23 h existe toujours, mais le projet pilote mis en place depuis le 7 février (et jusqu’au 4 juillet) fait en sorte que le conseil municipal a lieu désormais les mardis et qu’il débute à 15 h. Le but est de permettre une meilleure conciliation travail-famille et de susciter davantage de participation citoyenne.

Beaucoup de chambardements

La séance de ce mardi 21 février, qui s’est terminée à 21 h 46, a duré 6 h 57 minutes (incluant une pause de 30 minutes). C’est un record depuis la séance du 1er juin 2009, qui avait été suspendue pour « tumulte » et qui s’était poursuivie le lendemain.

Invité à réagir, Claude Villeneuve, chef de l’opposition à l’Hôtel de Ville, a réitéré ceci : « Je n’ai jamais cru qu’en pratique, le projet pilote permettrait d’avoir une meilleure conciliation travail-famille ou que ça nous ferait finir significativement plus tôt ».

Ce dernier note qu’il n’y a pas eu de « grosse participation citoyenne » depuis la mise en place du projet pilote. « C’est beaucoup de chambardements pour pas vraiment de gains », a-t-il laissé tomber.

Rien à voir

De son côté, le maire Bruno Marchand a insisté pour dire que « la durée et l’heure du début [de la séance] n’ont rien à voir. C’est pas la nouvelle formule qui amène la durée ».

Promettant de « corriger » certains irritants au fur et à mesure du projet pilote, il a toutefois laissé entendre que l’ancienne formule (un conseil les lundis à partir de 17 h) est révolue.

« L’ancienne formule n’a pas grand avenir, a-t-il fait savoir. Elle avait des désagréments qu’on voulait changer. »