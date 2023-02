BAILLARGEON, Georgette Léveillée



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 30 janvier 2023, à l'âge de 93 ans et 5 mois, est décédée madame Georgette Léveillée, épouse de feu monsieur Marcel Baillargeon, fille de feu madame Lucienne Bégin et de feu monsieur Louis de Gonzague Léveillée. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Pierre Le Toullec), Jean (Gaétane Couture), Pierre (Marie-Josée Hamilton), Sylvie (Benoît Gagnon) et Maryse (Patrice Bouchard); ses petits-enfants: Frédéric (Mélissa Duhamel), Annie (François Labrecque), Samuel (Tessa Rheault), Maxime (Catherine Couillard), Béatrice (Dave McDonald), Alexe (Maxime Mantha), Mathilde (Dominique Dubois), Félix, Florence (Connor Soulliere) et Noémie (Pedrom Farid); ses arrière-petits-enfants : Olivier, Elizabeth, Xavier, Arnaud, Théo, Jake, Adam, Louis et Anna. Elle était la sœur de : feu René (feu Aline Lemelin), feu Pierrette (feu Jean-Paul Labrecque), feu Céline (feu Guy Hamel), Irène (feu Réal Racine, feu André Gilbert), Rolande (feu Salomon Aubé), feu Rachelle, feu Gilles (Marcelle Cloutier), Alexandre (Huguette Hamel), Claudette (Laurent Labrecque) et Francine (Claude Bilodeau). Elle était la belle-sœur de (famille Baillargeon): feu Paul (Marianna Leclerc), feu Thérèse, feu Jeannette (feu Wilfrid Turgeon), feu Oliva (feu Jeannine Nadeau), feu Rosario (feu Lucienne Toussaint), feu Charles (Thérèse Sylvain), feu Robert, feu Clément, feu Roger (Lucie Vallée), feu Raymond (feu Pauline Bédard) et feu Henriette. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Un remerciement tout spécial au personnel du CHSLD de Lévis pour leur professionnalisme et leur grand dévouement à l'égard de notre mère. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, tél. : 418 387-1230 ou 1 888 387-1230, site web : www.alzheimerchap.qc.ca.