CARON, Jeannine



C'est avec un profond chagrin que nous vous faisons part du décès de notre mère, madame Jeannine Caron, le 30 janvier 2023, à l'âge de 91 ans et 6 mois, au C H U - Hôpital St-François d'Assise. Elle était l'épouse de feu monsieur Gérard Lamarre, fille de feu madame Yvonne Thibault et de feu monsieur Joseph Caron. Originaire de Saint-Simon-de-Rimouski, elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Matane. Elle laisse dans le deuil ses enfants Lise et Gilles; ses petits-enfants : Jean-Sébastien Clément, Mélanie Clément, Guillaume Lamarre et Ann Julie Lamarre; ses arrière-petits-enfants Noémie et Zachary Clément; Thierry, Mathieu et Heidi Hubert; Anaève et Rafaëlle Lamarre, ainsi que Lou Cantin. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Jacqueline, sa belle-sœur Claudette Lamarre; sa cousine Roseline Thibault, ainsi que de nombreux neveux et nièces. Outre son époux Gérard, elle est allée rejoindre sa fille Diane qui l'a précédée. La douleur de perdre notre mère est immense, tout comme celle vécue lors du décès de notre père et de notre sœur Diane. Nous voulons garder dans nos pensées et dans notre cœur les bons et beaux souvenirs que nous avons vécus ensemble. Pensez à donner de l'amour bienveillant à vos proches.