BÉLANGER, Gérard



À l'Hôpital Laval de Québec, le 11 février 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Gérard Bélanger, fils de feu madame Anne-Marie Fortin et de feu monsieur Gérard Bélanger. Originaire de Saint-Damase de L'Islet, il a demeuré de nombreuses années à Saint-Jean-Port-Joli. Il laisse dans le deuil ses enfants : Stéphane Cloutier (sa mère biologique Nicole Chouinard), Alexandre (Annik Babin) et Isabelle Bélanger; ses petits-enfants : Marie-Pier Robichaud, Jessy-Ann Chrétien, Karly Hudon, William, Alex et Dylan Bélanger ainsi que son arrière-petite-fille : Alexie Galant. Il était le frère : Huguette (feu Joseph Robitaille), Liliane (Jacques Gamache), Jean-Guy (Délia Joncas), feu Angèle, Denise (Gilles Bélisles), Micheline (Jocelyn Boivin) et Roger (Lise Dubé). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et de nombreux amis, tout particulièrement madame Françoise Duval. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leurs attentions et les bons soins. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8.