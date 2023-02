GIASSON LAVOIE, Monique



Au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes de Saint-Michel-de-Bellechasse, le 10 février 2023 à l'âge de 98 ans et 9 mois, est décédée madame Monique Giasson, épouse de feu monsieur Ernest Lavoie et conjointe de feu monsieur Éloi Cloutier. Fille de feu dame Alice Lemieux et de feu monsieur Émile Giasson, elle demeurait à Cap-Saint-Ignace. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Monique, Jean-Yves (Doris Lamarre), Denise (Laurent Guimont), Louise (Marcel Lemieux), Diane (Gérald Lemieux), Daniel, Pauline (feu Claude Fournier); ses petits-enfants : Julie et François Morin, Chantal (Éric Ouimet) et France Lavoie, Nathalie (Éric Richard) et Marie-Josée Guimont (Gaétan Nicole), Karine-Sylvie (Neal Kevin Cleaves) et Marie-Claude Lemieux, Christine-Mélanie (Pascal De Bellefeuille) et Sébastien-Éric Lemieux (Geneviève Caron), Carolane et Jimmy Lavoie, Louis Maxime Fournier (Mélanie Morin et Marie Pier Fournier (Stéphane Bathalon); ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Rosaire (feu Monique Castonguay), feu Jean-Charles (Blanche Thibault), Marie-Paule (feu Louis-Philippe Laurendeau), feu Donat (feu Henriette Thivierge), Laurette (feu Paul-Henri Blanchet), feu Lucien (Luce Bernier), Pierrette (feu Pierre Dancause), Léopold (feu Solange Chouinard); de la famille Lavoie : feu Jean-Paul (feu Madeleine Bernier). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Cloutier, plusieurs neveux et nièces, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes pour leur dévouement empreint d'humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3 www.cancer.ca ou à La Maison d'Hélène, 350 boul. Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Québec), G2J 1B8. www.coeuretavc.ca Les membres de la famille vous accueilleront à la résidence funérairele vendredi 24 février de 13h30 à 16h et de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 13h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial.